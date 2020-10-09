"Прет отвращение": Рудковскую распекли за фото комнаты новорожденного сына

Яна Рудковская показала поклонникам детскую мебель, которую подарили друзья ее наследнику Арсению. Однако многие не разделили радости продюсера и обвинили ее в показушности.

Знаменитость опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок детской. При этом она отметила, что у их с Евгением Плющенко семилетнего сына Саши подобной мебели не было.

Стоит отметить, что с первых дней жизни малыш окружен роскошью. Звездные друзья пары, а также известные бренды завалили мальчика презентами. Ребенку отправляют одежду, посуду и игрушки, а его звездная мать хвастается подарками.



Подписчики Яны Рудковской узнали, что малышу подарили коляску от бренда Dior стоимостью полмиллиона рублей. Продюсер назвала ее мечтой, но общественность возмутилась ее стоимости. Также россиянам не понравилось, что продюсер все делает напоказ.

"Какие могут быть материнские чувства, когда не рожала и грудью не кормила?", "Смотрите нищеброды, как жить надо", "Как классно, да, бабы? За нее родили, потом все подарили, еще и нянька вместо нее ночами не спит... А она фотки в исту кидает и типа мамаша", "Нормальные матери заранее все делают сами и с любовью, и даже вышивают, да, представьте! А не от спонсоров чужеродные предметы принимают. Какая вы, Яна, вся "пластмассовая", – распекли фолловеры Яну Рудковскую.

Однако нашлись среди подписчиков и те, кто встал на защиту продюсера. Они отметили, что негативные и злые комментарии люди пишут из зависти и посоветовали знаменитости не обращать внимание на хейтеров.

Напомним, о том, что в семье Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко родился сын Арсений, стало известно неделю назад. Счастливые родители опубликовали первое семейное фото с новорожденным и рассказали, что малыш появился на свет 25 сентября. Ребенка паре выносила суррогатная мать. Сама Яна Рудковская пыталась забеременеть и даже прибегала к ЭКО. Но попытки были неудачными.