Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Пятница
9 октября
Лента новостей
17:25
Глава Роспотребнадзора объявила о группе самого высокого риска по заболеванию COVID-19
17:17
Похоронил 12 человек: рэпер Гуф рассказал о большой потере
17:04
Собянин обратился к москвичам из-за коронавируса: Мы не кривим душой
17:00
"Прет отвращение": Рудковскую распекли за фото комнаты новорожденного сына
16:53
Эрдоган намерен прибрать к рукам Азербайджан и Среднюю Азию – эксперт
16:50
Заявивший о голодающих артистах Пригожин с иронией отнесся к материальным проблемам коллег
16:50
Трампа будут лечить от коронавируса кровью сингапурцев
16:35
Как управляющие компании могут включить новую строку в платежки ЖКХ без ведома жильцов
16:34
"Это недопустимо": оскандалившийся Авербух выступил с заявлением
16:32
Добронравов не хочет дочкам повторения собственной судьбы
16:11
"Безумие на грани фола": поющая о яйцах Буланова шокировала публику
16:10
Последствия коронавируса: миру предрекли новую пандемию
16:08
"Детская Новая волна" назвала лучших среди юных исполнителей
15:58
Лукашенко раскрыл подробности выезда Тихановской в Литву: Плакала у меня на шее
15:51
"Даже жутковато": возлюбленная Ефремова высказалась о ревности к Снигирь
15:45
Банкротство и девальвация: Лукашенко оказался перед сложным выбором
15:41
"Скинуть ребенка на нянь": Сюткин рассказал о постыдном желании
15:38
Гантель в полотенце: появились новые сенсационные детали загадочной гибели Легкоступовой
15:32
Айза Анохина сделала заявление после слухов о раке
15:19
В семье Костюшкина появился еще один малыш: Сегодня три месяца!
15:06
"Главное – вовремя отправить": почему дочь Литвиновой с ранних лет живет за рубежом вдали от семьи
14:56
Народ набросился на располневшую Семенович
14:46
Семь апелляций на один приговор: дело Ефремова может затянуться
14:40
Топалов странно отреагировал на слухи о романе Тодоренко на стороне
14:34
Киркоров в критическом состоянии в реанимации
14:30
СМИ: В мэрии Москвы обсуждают закрытие клубов и баров из-за коронавируса
14:12
В Кремле предупредили россиян о новых мерах из-за коронавируса
14:06
"Что с тобой с годами стало?": Сукачев поражен вредностью жены
14:04
56-летняя Азиза побила Кожевникову на красной дорожке
13:54
Володин: Дума сосредоточится на обсуждении проекта трехлетнего бюджета
13:50
"Вы так красиво смотритесь с Алексеем": поклонники увидели Айзу в обнимку с Гуфом
13:44
Ида Галич заразилась коронавирусом
13:31
Страшная болезнь больно ударила по Валерии
13:30
Протесты в Белоруссии назвали бессодержательными: Они просто против
13:29
Эксперт назвал существенное препятствие для интеграции России и Белоруссии
13:21
"Принимаю в нем все": звезда "Склифосовского" о близости с Авериным
13:10
Матери стало плохо после сообщений о побитой и спивающейся Овсиенко
13:08
"Приданое будет неплохое": Крутой высказался об избраннике повзрослевшей дочери
12:59
В Красноярском крае мужчина угрожал зарубить топором мать пятерых детей
12:50
"Пила таблетки": беременную Подольскую довели до срыва
12:46
Войну в Карабахе назвали агрессией Запада против России
12:38
Один отец: что сблизило Гришаеву и Догилеву
12:33
В элитной гимназии в Уфе учительница ударила ребенка головой о парту
12:19
Невестка умершей от рака Бондарчук перепугала народ мольбой о помощи
12:17
"Паразиты!": Наташа Королева сделала заявление после потасовки мужа с любовницей
11:51
"Это мешает быть грязными": Толстоганова призвала наказывать за измену
11:51
Сделан прогноз об отставке Лукашенко: внезапно объявит о досрочных выборах
11:45
Михаил Мишустин прибыл в Ереван
11:38
Дакота обвинила Тимати в пропаганде антисемейных ценностей
11:34
Юная дочь Ларисы Гузеевой показала обручальное кольцо
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко раскритиковали за разрушение правовой системы Белоруссии: Ненаказанный садизм
В Москве озвучили условие дальнейшей поддержки Лукашенко
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Тихановской
Тихановская собралась просить у Путина деньги для Белоруссии после падения режима Лукашенко
Эксперт: У России и Белоруссии будут общий президент, правительство и армия
Собчак жестко отреагировала на обвинения в греховной связи с создателем "Дома-2"
Шоу-бизнес

"Прет отвращение": Рудковскую распекли за фото комнаты новорожденного сына

Яна Рудковская. Фото: Photographers/www.legion-media.ru
Яна Рудковская показала поклонникам детскую мебель, которую подарили друзья ее наследнику Арсению. Однако многие не разделили радости продюсера и обвинили ее в показушности.
прочитано 348 раз

Знаменитость опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок детской. При этом она отметила, что у их с Евгением Плющенко семилетнего сына Саши подобной мебели не было.

ПО ТЕМЕ

Рудковская наживается на рождении сына: Вся жизнь – бизнес-проект

У Рудковской и Плющенко родился второй ребенок

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Стоит отметить, что с первых дней жизни малыш окружен роскошью. Звездные друзья пары, а также известные бренды завалили мальчика презентами. Ребенку отправляют одежду, посуду и игрушки, а его звездная мать хвастается подарками.

Подписчики Яны Рудковской узнали, что малышу подарили коляску от бренда Dior стоимостью полмиллиона рублей. Продюсер назвала ее мечтой, но общественность возмутилась ее стоимости. Также россиянам не понравилось, что продюсер все делает напоказ.

"Какие могут быть материнские чувства, когда не рожала и грудью не кормила?", "Смотрите нищеброды, как жить надо", "Как классно, да, бабы? За нее родили, потом все подарили, еще и нянька вместо нее ночами не спит... А она фотки в исту кидает и типа мамаша", "Нормальные матери заранее все делают сами и с любовью, и даже вышивают, да, представьте! А не от спонсоров чужеродные предметы принимают. Какая вы, Яна, вся "пластмассовая", – распекли фолловеры Яну Рудковскую.

Однако нашлись среди подписчиков и те, кто встал на защиту продюсера. Они отметили, что негативные и злые комментарии люди пишут из зависти и посоветовали знаменитости не обращать внимание на хейтеров.

Напомним, о том, что в семье Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко родился сын Арсений, стало известно неделю назад. Счастливые родители опубликовали первое семейное фото с новорожденным и рассказали, что малыш появился на свет 25 сентября. Ребенка паре выносила суррогатная мать. Сама Яна Рудковская пыталась забеременеть и даже прибегала к ЭКО. Но попытки были неудачными.

Автор: 9 октября 2020, 17:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рудковская в нелепом наряде провалилась на балу

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эрдоган намерен прибрать к рукам Азербайджан и Среднюю Азию – эксперт
Лукашенко раскрыл подробности выезда Тихановской в Литву: Плакала у меня на шее
Протесты в Белоруссии назвали бессодержательными: Они просто против
Эксперт назвал существенное препятствие для интеграции России и Белоруссии

Шоу-бизнес

"Это недопустимо": оскандалившийся Авербух выступил с заявлением
"Безумие на грани фола": поющая о яйцах Буланова шокировала публику
"Скинуть ребенка на нянь": Сюткин рассказал о постыдном желании
Гантель в полотенце: появились новые сенсационные детали загадочной гибели Легкоступовой

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Это недопустимо": оскандалившийся Авербух выступил с заявлением

Прославленный фигурист оказался в неприятной ситуации
Шоу-бизнес

Глава Роспотребнадзора объявила о группе самого высокого риска по заболеванию COVID-19

Больше всего рискует работающее население
Шоу-бизнес

Заявивший о голодающих артистах Пригожин с иронией отнесся к материальным проблемам коллег

Он рад, что все это почувствовали
Шоу-бизнес

"Главное – вовремя отправить": почему дочь Литвиновой с ранних лет живет за рубежом вдали от семьи

Актриса объяснила решение увезти наследницу

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 6 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Евгении Медведевой
"Жила в волчьей стае": жена тренера "Зенита" рассказала о драках в доме и слежке по камерам
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+