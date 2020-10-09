"Безумие на грани фола": поющая о яйцах Буланова шокировала публику

Исполнительница неожиданно представила свежую композицию "Ехидна", записанную совместно с петербургской группой "Электрослабость". Текст шокировал публику – настолько эта работа отличается от предыдущих хитов артистки.
В песне речь идет про зверька ехидну, которая переживает личную драму, потому что в отличие от других животных не может нормально рожать, а вынуждена откладывать яйца. "Ехидна хочет кричать, хочет тужиться и напрягаться. // Ехидна хочет рожать, а не эти дебильные яйца. //
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новый хит. Некоторым он показался абсурдным. "Возможность ее упущена. Ехидна яйцекладущая", "Как вы Буланову на эту дичь подписали? Вы ее в заложниках держите?", "Безумие на грани фола", – высказались критики.
Другие посчитали, что же песня и клип на нее гениальны из-за самоиронии и оригинальности. Поклонники 51-летней звезды поинтересовались у артистки, что же она хотела сказать подобной композицией. Однако Татьяна Буланова утверждает, что не вкладывала в эту песню никакого особого смысла. "Я просто как сессионный музыкант была приглашена и воспринимаю эту песню скорее как шутку", – цитирует певицу Nation News.
Напомним, в апреле Татьяну Буланову экстренно госпитализировали. Оказалось, что у артистки проблемы с сердцем. В больницу звезду доставили в предынфарктном состоянии. По словам исполнительницы, несколько лет назад она пережила микроинсульт.
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