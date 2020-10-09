"Пила таблетки": беременную Подольскую довели до срыва

Как оказалось, в загородном доме звезды засорилась канализация. Артистка вызвала специалистов, и в итоге проснулась от настойчивого звонка мастера, который агрессивно себя вел.
По словам Натальи Подольской, оператор отчитывал ее, как девочку, за то, что она не удосужилась предупредить, что в поселок нужно въезжать в специальном месте. Якобы грузовой автомобиль службы не пропустили на главном КПП, и из-за этого мастер теряет время.
Хамский тон привел звезду в состояние ступора. Девушка начала оправдываться: мол, откуда она знала, какая машина. Потом Наталья Подольская собрала волю в кулак и дала отпор, заявив, что мужчине на другом конце не стоит разговаривать с ней в таком тоне.
"В итоге я в сердцах бросила трубку. Но схему выслала", – написала супруга Владимира Преснякова. Певица отметила, когда мастер увидел, что она в положении, стал извиняться за грубость. Однако артистка считает, что люди вообще не должны допускать подобного хамства в общении друг с другом, и неважно, кто находится на другом конце провода.
Также звезда заявила, что не знает, как бы на такое поведение оператора реагировала бы ее 71-летняя мама. "Она бы, наверное, пила таблетки от давления", – возмутилась Наталья Подольская.
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