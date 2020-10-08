"Ему сложно говорить": Киркоров о состоянии попавшего в реанимацию 88-летнего отца

"Папа пока находится в больнице, в реанимации, в очень серьезной клинике, но, надеюсь, скоро все это закончится, – сообщил Филипп Киркоров. – Пока отцу сложно говорить, у него нет телефона, поэтому связь держим только через врачей".
Каждый день король российской эстрады получает подробную медицинскую сводку от персонала клиники. При этом Киркоров-младший не может понять, как именно мог заразиться его отец – мол, он редко покидал дом, да и то лишь для того, чтобы отвезти внуков в школу.
Интересно, что сам Филипп переболел коронавирусом бессимптомно. "Если бы я не сдал анализ в Греции, то и не узнал бы об этом, – говорит он. – А оказалось, у меня большое количество антител. И я не одинок. У нас уже полны антителам все от премьера-министра (30 апреля Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным в режиме видеоконференции сообщил, что заболел коронавирусом – Прим. ред.) и до Филиппа Киркорова".
Напомним, 8 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном однодневном увеличении числа случаев заражения коронавирусом в мире за все время пандемии. При этом количество инфицированных увеличилось на 338 779 всего за 24 часа. В России число общее заболевших за сутки выросло на 11 493 человека и превысило 1 002 329.
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