"Ему сложно говорить": Киркоров о состоянии попавшего в реанимацию 88-летнего отца

Несколько дней назад поклонников Филиппа Киркорова встревожила новость – в больнице оказался отец артиста. 88-летний Бедрос Киркоров заразился коронавирусом. И на фоне этой коварной болезни у Киркорова-старшего нарушился сердечный ритм. Он был спешно госпитализирован. О состоянии папы король российской эстрады рассказал обеспокоенным журналистам за кулисами конкурса "Детская Новая волна" в "Артеке".

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