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Шоу-бизнес

"Ему сложно говорить": Киркоров о состоянии попавшего в реанимацию 88-летнего отца

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Несколько дней назад поклонников Филиппа Киркорова встревожила новость – в больнице оказался отец артиста. 88-летний Бедрос Киркоров заразился коронавирусом. И на фоне этой коварной болезни у Киркорова-старшего нарушился сердечный ритм. Он был спешно госпитализирован. О состоянии папы король российской эстрады рассказал обеспокоенным журналистам за кулисами конкурса "Детская Новая волна" в "Артеке".
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"Папа пока находится в больнице, в реанимации, в очень серьезной клинике, но, надеюсь, скоро все это закончится, – сообщил Филипп Киркоров. – Пока отцу сложно говорить, у него нет телефона, поэтому связь держим только через врачей".

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Каждый день король российской эстрады получает подробную медицинскую сводку от персонала клиники. При этом Киркоров-младший не может понять, как именно мог заразиться его отец – мол, он редко покидал дом, да и то лишь для того, чтобы отвезти внуков в школу.

Интересно, что сам Филипп переболел коронавирусом бессимптомно. "Если бы я не сдал анализ в Греции, то и не узнал бы об этом, – говорит он. – А оказалось, у меня большое количество антител. И я не одинок. У нас уже полны антителам все от премьера-министра (30 апреля Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным в режиме видеоконференции сообщил, что заболел коронавирусом – Прим. ред.) и до Филиппа Киркорова".

Напомним, 8 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном однодневном увеличении числа случаев заражения коронавирусом в мире за все время пандемии. При этом количество инфицированных увеличилось на 338 779 всего за 24 часа. В России число общее заболевших за сутки выросло на 11 493 человека и превысило 1 002 329.

Автор: 8 октября 2020, 23:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ослепительный Киркоров резко помолодел

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