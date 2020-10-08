Юная фаворитка Пугачевой: С Аллой Борисовной сегодня не общаемся!

Алиса Голомысова известна по участию в шоу "Голос. Дети", по новогодней ночь – 2016 в эфире "Первого канала", где исполнила хит Дженнифер Лопес Let's Get Loud, по вокальному проекту "Синяя птица" на канале "Россия", по юбилейному вечеру поэта Ильи Резника в Кремле. Первой же ее заметила и открыла Алла Пугачева, в чьей мастерской эстрадного искусства Recital когда-то занималась талантливая девочка.

В прошлом году главный приз "Детской Новой волны" поделили победитель телепроекта НТВ "Ты супер!" Денберел Ооржак из республики Тыва и Алиса Голомысова. А в этот раз в "Артек" она приехала уже на правах большой звезды и выступала в дуэте с самим Филиппом Киркоровым!

Интересно, что одета была Алиса в платье от Стефании Пинягиной, дочери владелицы одноименного бренда премиальной детской одежды Натальи Пинягиной. И тут надо сделать небольшое пояснение. Эта юная модель и блогер – частая гостья в замке Аллы Пугачевой. Даже 1 сентября, когда дети Примадонны Лиза и Гарри пошли в школу, знаменитая сверстница вечером навестила их в Грязи. А два года назад младшие дети Пугачевой веселились на дне рождения Стефании. Словом, дружат домами.

Платье, которое было на Алисе, очень напоминало наряды, любимые Пугачевой в 70-х годах. Даже Филипп Киркоров, когда увидел его на девочке, ахнул: "Это же как у Аллы! Тебе нравится?" Юная певица довольно кивнула. Правда, было ли платье подарком Примадонны, девочка кокетливо умолчала. Но зато корреспонденту "Дни.ру" по секрету рассказала про отношения с главной певицей страны.

"Мы уже давно не общались и не виделись, – призналась Алиса. – Но я вспоминаю ее уроки в школе творческого развития, где она постоянно внушала, как важно быть уверенным в себе. Алла Борисовна никогда нас не ругала, но могла поправить, сказать, как лучше сделать. Я очень бы хотела бы спеть с ней дуэтом".