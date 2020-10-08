Юная фаворитка Пугачевой: С Аллой Борисовной сегодня не общаемся!

В прошлом году главный приз "Детской Новой волны" поделили победитель телепроекта НТВ "Ты супер!" Денберел Ооржак из республики Тыва и Алиса Голомысова. А в этот раз в "Артек" она приехала уже на правах большой звезды и выступала в дуэте с самим Филиппом Киркоровым!
Интересно, что одета была Алиса в платье от Стефании Пинягиной, дочери владелицы одноименного бренда премиальной детской одежды Натальи Пинягиной. И тут надо сделать небольшое пояснение. Эта юная модель и блогер – частая гостья в замке Аллы Пугачевой. Даже 1 сентября, когда дети Примадонны Лиза и Гарри пошли в школу, знаменитая сверстница вечером навестила их в Грязи. А два года назад младшие дети Пугачевой веселились на дне рождения Стефании. Словом, дружат домами.
Платье, которое было на Алисе, очень напоминало наряды, любимые Пугачевой в 70-х годах. Даже Филипп Киркоров, когда увидел его на девочке, ахнул: "Это же как у Аллы! Тебе нравится?" Юная певица довольно кивнула. Правда, было ли платье подарком Примадонны, девочка кокетливо умолчала. Но зато корреспонденту "Дни.ру" по секрету рассказала про отношения с главной певицей страны.
"Мы уже давно не общались и не виделись, – призналась Алиса. – Но я вспоминаю ее уроки в школе творческого развития, где она постоянно внушала, как важно быть уверенным в себе. Алла Борисовна никогда нас не ругала, но могла поправить, сказать, как лучше сделать. Я очень бы хотела бы спеть с ней дуэтом".
Популярные темы форума
Помойка
Пулеметчица
я азербайджанец, девушка армянка
Тут обитает конченный маньяк и извращенец
Ищу регион где поселиться
Самосожжение.
Я думаю ,что армянам надо уступить и уйти из Карабаха
парни в деревне такие красивые
встречаюсь с пенсионеркой
Мужу 29 а он уже ничего не хочет