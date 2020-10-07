"Не пугайтесь!": хроническая болезнь обезобразила лицо звезды Comedy Woman

Бывшая участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева долго скрывала изъяны во внешности с помощью косметики и ретуши фотографий. Актриса решила показать, как она выглядит без макияжа, чем ужаснула многих поклонников.

Медведева опубликовала несколько снимков, на которых в деталях можно рассмотреть ее лицо. Актриса сообщила, что ее беспокоит периоральный дерматит – хроническое заболевание кожи. У Наталии поражена область вокруг рта и лоб. "Что-то устала немного", – пожаловалась она.

Недуг впервые дал о себе знать весной этого года, отметила Медведева. Но тогда дерматит был еле заметен. Месяц назад началось обострение. По словам Наталии, воспаленная кожа сохнет, вызывает зуд и жжение.

Звезде телеэкранов не могут помочь даже врачи. Она принимала антибиотики, которые не подействовали. Сейчас актриса использует мази. "Короче, не пугайтесь, когда увидите мои сторисы немного не фэшн", – предупредила Наталия, устав скрывать болезнь.

Несмотря на то, что внешность Медведевой удивила пользователей Сети, они поддержали актрису. Некоторые признались, что тоже страдают от подобных воспалений. "Это смело, но это дает возможность понять, что все мы люди", "Капец, у меня такая же история", "Главное, не впадать в уныние, а то от этого только хуже становится", – написали поклонники.