Хилькевич намекнула на развод

Артистка опубликовала фотографию с мужем. Пара стоит на белом фоне в одинаковых позах и спортивной одежде. Девушка выглядит очень счастливой, ее супруг также улыбается. Как оказалось, влюбленные решили разучить новый танец, и это стало испытанием для их брака. "Чуть не развелись", – поделилась Анна Хилькевич.
Артистка надеется, что для ее семьи 2020-й пройдет без серьезных потрясений. Поклонники также выразили надежду, что ребята смогут сохранить любовь. Некоторые даже пошутили, что актрисе осталось потерпеть всего три месяца, и високосный год уйдет, можно расслабиться.
"И вы туда же! Я вам разведусь! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да только попробуйте 👊🏻", "Так. Ну-ка шутки про развод, что бы я больше не слышала. Иначе получите по жопкам", "Хиха смешно вам да? А мне что-то не смешно", "Да не не думайте даже", "Это вы еще ремонт вместе не делали", "Даже не думайте! Чтоб любили и уважали друг друга всю жизнь!", "Вы постоянно разводитесь", – цитирует поклонников Пятый канал.
Напомним, Анна Хилькевич уже пять лет замужем за предпринимателем Артуром Волковым. Пара воспитывает двоих дочерей – Арианну и Марию.
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