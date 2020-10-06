Армен Джигарханян обратился к жене: Ударь меня

3 октября Армен Джигарханян отметил не только 85-летие, но и 65-летие творческой деятельности и 25-летие театра, которым руководит. Однако по такому грандиозному случаю актер не стал устраивать большого торжества, ограничившись лишь скромным праздником в кругу близких и друзей. Говорят, никто из именитых артистов не приехал к имениннику.
В результате, поднялась шумиха. Пасынок Армена Джигарханяна Степан решил выступить с объяснениями. По его словам, артист просто не любит помпезности. "Исторически сложилось, что Армен Борисович никогда не отмечал свои личные праздники: дни рождения, премьеры, получение званий. У него была фраза, которую я запомнил на всю жизнь. Когда отец видел по телевизору, как проходят бенефисы по случаю дней рождения, говорил Татьяне Сергеевне такие слова: "Если у меня когда-нибудь возникнет мысль отметить юбилей таким образом, возьми что-нибудь тяжелое и ударь меня по голове", – вспомнил Степан.
Он рассказал, что на его памяти дни рождения Армена Джигарханяна никогда широко не отмечались. К тому же в это время актер всегда был сильно занят, ведь октябрь – самая горячая пора в театре и кино, когда полным ходом идут съемки, репетиции. Да и часто артист банально отсутствовал в Москве из-за гастролей.
Также Степан прокомментировал слухи о том, что якобы Армен Джигарханян передвигается в инвалидной коляске и плохо соображает. "Он активно следит за мировыми новостями и не забывает про любимый футбол. Рядом с ним – любимая супруга Татьяна Власова, которая нежно и трепетно ухаживает за мужем", – сообщил пасынок артиста.
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