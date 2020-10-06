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Шатунову запретили исполнять песни

Шатунову запретили исполнять песни "Ласкового мая"

Юрий Шатунов. Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/www.globallookpress.com
Андрей Разин сообщил, что Юрий Шатунов больше не может исполнять песни группы "Ласковый май". Продюсер коллектива пытался мирно решить эту проблему с певцом, но дело все-таки дошло до суда.
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В 2019 году Разин заявил, что Шатунов добровольно отказался исполнять песни "Ласкового мая". Мол, певец отдал предпочтение новым композициям. Юрий поспешил опровергнуть слова продюсера, отметив, что владеет всеми документами, которые разрешают ему петь "Белые розы", "Седую ночь", "Розовый вечер" и другие хиты.

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В этом году Шатунов через арбитражный суд вроде бы закрепил за собой право на композиции группы, но Разин посчитал решение инстанции незаконным. Андрей подчеркнул, что представителей компании-правообладателя "Честная музыка" и предпринимателя Руслан Филатова, у которого тоже есть документы на хиты "Ласкового мая", никто на слушания не приглашал.

Поэтому Разин предложил Шатунову заключить безвозмездный договор, который разрешал бы экс-солисту группы "Ласковый май" выступать с композициями. Продюсер дал певцу 10 дней на принятие решения, но тот так и не вышел на связь.

Накануне Андрей сообщил, что кассационная инстанция отменила решение арбитражного суда, который встал на сторону Шатунова. Теперь артист не вправе исполнять песни коллектива. Для этого ему необходимо просить разрешение у правообладателя.

Автор: 6 октября 2020, 11:40 Источник: Instagram
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