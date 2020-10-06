Куриленко представила миру новорожденного сына

Накануне Ольга Куриленко в личном блоге показала снимок с новорожденным. Выяснилось, что таким образом артистка поздравила своего сына с юбилеем.

Звезда стала мамой пять лет назад. Девушка не афиширует личную жизнь, поэтому предпочитает не показывать мальчика в соцсетях. Поклонники до сих пор не знают, как выгладит наследник актрисы.

По словам Ольги Куриленко, с каждым днем она все больше любит своего сына. Для нее счастье быть мамой такого замечательного мальчика. На фотографии, которая сделана несколько лет назад, ребенку, скорее всего, нет и полугода. Девушка держит его на руках и с улыбкой смотрит в камеру.

Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что время летит с невероятной скоростью. "Сойти с ума! Уже 5 лет! Я ещё помню все эти многочисленные интервью с бестактными вопросами "Ну, когда уже?" – а уже 5 лет как уже ) Время летит так быстро (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пусть сыночек растет здоровый и счастливый вам на радость!", "С Днем рождения сына!" – написали в комментариях.

Напомним, отцом мальчика, который получил имя Александр Марк Горацио, стал журналист Макс Бениц. Пара рассталась почти сразу после появления на свет наследника. При этом бывшие возлюбленные поддерживают теплые дружеские отношения и вместе участвуют в воспитании малыша.