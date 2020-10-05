"Меня можно положить в коробку": 48-летняя Аронова шокировала зрителей

Мария Аронова экспромтом безо всякой подготовки в нарядном платье и на каблуках села на шпагат. В эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" актриса таким образом доказала, что в фильме "Лед" на шпагат садилась именно она, а не дублер.
Такую гибкость Аронова объяснила особенностями своего организма – ее суставы и мышцы очень пластичны, причем так было с детства. Когда Мария была маленькой девочкой, то шокировала своих близких тем, что устроила им в прямом смысле разлом сознания. Малышка поспорила с поговоркой "Близок локоток, да не укусишь". Тогда она взяла и укусила себя за локоть.
"Я тетка-каучук, меня можно положить в коробку", – шутит Аронова.
В школе будущая актриса всегда отличалась на уроках физкультуры: быстро бегала и забиралась по канату. Впрочем, все эти успехи не помешали ей однажды получить неуд по физкультуре. Дело в том, что она пошла на принцип и решила вступиться за свою приятельницу, которую обозвал педагог. Учителю это не понравилось, и он поставил пятерку подзащитной Ароновой, а ей самой – двойку.
Мария Аронова считается одной из самых талантливых и востребованных актрис в отечественном кинематографе и театре. Одной из новых ее киноработ стала вторая часть фильма "Лед", где главную роль исполнил популярный актер Александр Петров.
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