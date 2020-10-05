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Шоу-бизнес
Артисты не пришли на юбилей к Армену Джигарханяну

Артисты не пришли на юбилей к Армену Джигарханяну

Армен Джигарханян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
3 октября круглую дату отметил один из самых известных отечественных артистов – Армен Джигарханян. Однако юбилей легендарного актера прошел без шикарного праздника.
прочитано 808 раз

Если быть точнее, то 3 октября Армен Джигарханян отметил не только 85-летие, но и 65-летие творческой деятельности и 25-летие театра, которым руководит. Предполагалось, что будет грандиозный праздник по такому случаю. Но его не было. Вместо этого прошло мероприятие, на которое журналистов по какой-то причине не пустили.

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 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Ходят слухи, что Армен Джигарханян настолько плох, а также чтобы не множить разговоры и предположения, что же на самом деле происходит в театре, и было принято решение и сделать праздник закрытым, только для своих. Тем не менее, появилась информация с праздника. По некоторым данным, именинник появился в театре в инвалидном кресле и почти не разговаривал. По слухам, когда его увидели люди, давно с ним не встречавшиеся, то чуть не расплакались, мол, так жалко он выглядит.

По слухам, на празднике Армену Джигарханяну показали фильм, в котором его поздравили с юбилеем известные коллеги: Александр Ширвиндт, Александр Калягин, Валерий Гаркалин. Однако никто из них лично не пришел на юбилей к легендарному актеру.

Не было и его бывшей жены, киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, с которой тот развелся со скандалом несколько лет назад. По словам самой Виталины, они с тех пор ни разу не виделись. О том, как себя чувствует сейчас Армен Джигарханян, она высказалась так: "Я сожалею, что все так вышло. Возможно, если бы я была рядом, мы могли бы этот момент его обездвиживания, тяжелого состояния, как-то отсрочить. Клянусь вам, я больше всего не хотела бы видеть нашу пару в виде меня, везущей коляску с престарелым мужем. Конечно, я бы возила, но понимаю, что со стороны это печально бы смотрелось. Ведь для меня имидж Армена Борисовича и его внешний вид были всегда очень важны, я делала все, чтобы он достойно выглядел, поддерживала его здоровье".

Автор: 5 октября 2020, 16:20 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Victoria Kogan
Ответить
Цимбалина своими куриными мозгами могла представлять только брак с престарелым, но знаменитым актёром как гору денег, море славы и почёта, где главное место занимает она...
1

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