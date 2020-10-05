Асмус откровенно о тяжелом детстве: Побои и нелюбовь родителей

По словам Асмус, до съемок этого шоу она не представляла, что такое труд. У актрисы находились силы благодаря команде, с которой работала последние два месяца. Она поблагодарила телеканал ТНТ за возможность принять участие в грандиозном проекте.
В комментариях отметился один из подписчиков Кристины, который считает: трудно бывает лишь тогда, когда "тягаешь целый день кирпичи на стройке" или "сутками сидишь в шахте". Асмус быстро отреагировала на замечание. Она рассказала, что, будучи ребенком, занималась спортом по 13 часов в день, голодала и терпела издевательства.
"Побои, нелюбовь родителей, годами голодать и первый день рождения справить в 18 лет", – написала Кристина.
Любопытно, что подписчик извинился перед актрисой: "Я не хотел вас обидеть". Другие пользователи Сети также были удивлены, узнав о тяжелом детстве Асмус. "Жесть, конечно. Очень хорошо, что сейчас у вас все хорошо," – высказалась поклонница.
Напомним, недавно Кристине потребовалась помощь врачей. Актрису измотали непрекращающиеся съемки и репетиции в театре. Недавно она поняла, что не стоило взваливать на себя столько дел.
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