Асмус откровенно о тяжелом детстве: Побои и нелюбовь родителей

Кристина Асмус рассказала о завершении съемок шоу "Золото Геленджика". Актриса призналась, что ей было очень тяжело. Пользователи Сети же считают, что знаменитость не знает настоящего труда.

По словам Асмус, до съемок этого шоу она не представляла, что такое труд. У актрисы находились силы благодаря команде, с которой работала последние два месяца. Она поблагодарила телеканал ТНТ за возможность принять участие в грандиозном проекте.

В комментариях отметился один из подписчиков Кристины, который считает: трудно бывает лишь тогда, когда "тягаешь целый день кирпичи на стройке" или "сутками сидишь в шахте". Асмус быстро отреагировала на замечание. Она рассказала, что, будучи ребенком, занималась спортом по 13 часов в день, голодала и терпела издевательства.

"Побои, нелюбовь родителей, годами голодать и первый день рождения справить в 18 лет", – написала Кристина.

Любопытно, что подписчик извинился перед актрисой: "Я не хотел вас обидеть". Другие пользователи Сети также были удивлены, узнав о тяжелом детстве Асмус. "Жесть, конечно. Очень хорошо, что сейчас у вас все хорошо," – высказалась поклонница.

Напомним, недавно Кристине потребовалась помощь врачей. Актрису измотали непрекращающиеся съемки и репетиции в театре. Недавно она поняла, что не стоило взваливать на себя столько дел.