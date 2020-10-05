Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Понедельник
5 октября
Лента новостей
10:09
Вирусолог: Надежды на формирование коллективного иммунитета к коронавирусу больше нет
09:52
Назван самый негативный сценарий для курса рубля до конца 2020 года
09:36
СМИ: В Москве задумались о серьезных ограничениях из-за пика заболеваемости COVID-19
09:32
"Две смерти подряд разрушили наши отношения с Люсей": исповедь внучки Гурченко
09:13
"Вы мне сейчас скажете, что надо было предохраняться": Анна Седокова сообщила о беременности
08:53
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую
08:28
Наташа Королева нашла замену Тарзану после громкого скандала
08:24
Эксперт: Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных
08:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 октября 2020 года
06:27
"Я упала лицом в асфальт, поцарапалась очень больно": слова Муцениеце встревожили поклонников
04:16
Съемки на Первом канале довели Тодоренко до нервного тика
02:21
Бородина отреагировала на слова мужа слезами
00:09
Коронавирус не помеха: Настя Задорожная вышла замуж в маске
22:07
"Возьмите меня": Гузеева решила соблазнить чужого мужа
20:14
Вид жутко растолстевшего Николаева вызвал оторопь
18:25
Провал сына больно ударил по Рудковской
18:11
"Такой секс не приносит удовольствия": ведущий шоу "Дом-2" откровенно об интиме
18:03
Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
17:47
Лещенко озвучил последний шанс артистов спастись от банкротства из-за коронавируса
17:39
Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года
17:20
Раздетого российского артиста обчистили в массажном салоне
16:47
Эксперты назвали причину массовой гибели морских животных на Камчатке
16:37
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику и автомобили с колючей проволокой
16:29
Мрачная Пугачева появилась у гроба близкого друга
15:56
СМИ рассказали, кто может сменить подхватившего смертельный вирус Трампа
15:51
Умер самый известный телевизионный диктор Татарстана
14:48
Эксперт о преемнике Лукашенко: Выходец из силовых структур
14:38
"Вот мразь": взбешенная Анохина облила бывшего мужа грязью
14:27
Российский генерал поставил Лукашенко перед выбором: интеграция или свержение
14:07
Болезненный вид Анны Нетребко поверг в шок
14:00
"Фоткайся прямо, тогда никто не поймет": вид беременной Дайнеко всполошил россиян
13:47
"Это большое счастье": Волочкова показала нового ухажера
13:34
"Каждый день настроение разное": жена рассказала о причудах 85-летнего Джигарханяна
13:23
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
13:03
Алсу крепко приложили за подражание Фриске
12:48
"Ушел к стриптизерше": Талызина набросилась на загулявшего мужа дочери
12:20
Почему Петросян увез своего сына из Москвы
12:19
"Валерия Львовна, ваши документы": Лера Кудрявцева поведала о встрече с полицией
12:17
Обвал рубля назвали местью Запада России за поддержку Лукашенко
12:04
"Это была нездоровая ситуация": Цымбалюк-Романовская сделала признание о разводе с Джигарханяном
11:37
Мать объявила войну возлюбленному Бузовой
11:36
"Меня "лечили" там и от СПИДа": Слуцкая вышла на связь после новостей о тяжелой болезни
11:20
"Мы с тобой собутыльники": вскрылась близкая связь Пугачевой с известным композитором
11:06
"Пусть оставит себе": экс-супруга Гафта сделала громкое заявление о наследстве
10:48
"Не прощу никогда": жена Джигарханяна накинулась на Цымбалюк-Романовскую
10:25
"Долго сражался за жизнь": Пугачева и Николаев потрясены горькой утратой
10:17
Собянин о ситуации с коронавирусом в Москве: Больницы заполняются
08:05
"Ну что за кайфожоры": Ивлеева спустила гигантскую сумму на элитную виллу
06:03
"Про ребенка забудь": облитая грязью Рапунцель сводит счеты с Яббаровым
03:59
"Исхудал как!": вскрылись последствия громкого развода Харламова и Асмус
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Российский генерал поставил Лукашенко перед выбором: интеграция или свержение
В ЕС представили план по Белоруссии после Лукашенко: Безвиз и помощь бизнесу
Дело о поддельной справке: полицейский лишился должности из-за Ефремова
Обвал рубля назвали местью Запада России за поддержку Лукашенко
Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
Эксперт: Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных
Шоу-бизнес
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую

Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую

Фото: Дни.ру
71-летняя Регина Дубовицкая сегодня редко выходит в свет. Поэтому ее появление на вернисаже участника ее программы "Аншлаг" Геннадия Ветрова вызвало огромный интерес. Регина сильно изменилась внешне, заметно сдала. Но больше всего народ удивило даже не это, а руки Дубовицкой.
прочитано 2524 раза

Большие шишковидные наросты на суставах пальцев, грязь под ногтями – люди не поверили своим глазам. Многие даже усомнились, что этот божий одуванчик – легендарная Регина Дубовицкая. Ведь все ее помнят цветущей, ухоженной, с идеальным маникюром. Что же случилось с ней?

ПО ТЕМЕ

Божий одуванчик: как живет 71-летняя Регина Дубовицкая

Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

"Судя по всему, перед нами подагрический или, что более вероятно, ревматоидный полиартрит, – рассказал "Дни.ру" врач-ревматолог. – Это очень коварная болезнь, при которой руки очень болят, человек сидит на таблетках. Даже обрезать ногти – задача не из легких. Тут уже не до маникюра",

Специалист пояснил, что ревматоидный полиартрит – очень опасное заболевание, при котором происходит воспаление суставов, собственный организм атакует здоровые клетки соединительной и хрящевой ткани. Это хроническая патология, точные причины появления которой медицине неизвестны. Причем женщины из-за генетической предрасположенности и под влиянием гормональных факторов подвержены недугу в три раза чаще.

Фото: Дни.ру

Напомним, у скончавшейся в марте 2017 года Юлии Началовой руки были обезображены подагрой. Но певица скрывала их под перчатками. О своем страшном диагнозе она узнала за восемь лет до смерти, но долгое время не могла решиться на поход к врачу. Когда же ее стали мучить непрекращающиеся боли в суставах, то она наконец обратилась за помощью к медикам.

Руки Юлии Началовой за полгода до ее смерти. Фото: Дни.ру

"Сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим. Я лечилась в разных странах", – жаловалась артистка журналистам.

Автор: 5 октября 2020, 08:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику и автомобили с колючей проволокой
СМИ рассказали, кто может сменить подхватившего смертельный вирус Трампа
Эксперт о преемнике Лукашенко: Выходец из силовых структур

Шоу-бизнес

"Две смерти подряд разрушили наши отношения с Люсей": исповедь внучки Гурченко
"Вы мне сейчас скажете, что надо было предохраняться": Анна Седокова сообщила о беременности
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую
Наташа Королева нашла замену Тарзану после громкого скандала

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Политика

Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение

Журналисты перечислили главные промахи Батьки
Политика

СМИ рассказали, кто может сменить подхватившего смертельный вирус Трампа

Президент США может не вернуться в Белый дом
Шоу-бизнес

"Исхудал как!": вскрылись последствия громкого развода Харламова и Асмус

Депрессия изменила юмориста до неузнаваемости
Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года

Весам стоит запастись терпением

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года
Гороскоп на октябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+