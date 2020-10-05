"Я упала лицом в асфальт, поцарапалась очень больно": слова Муцениеце встревожили поклонников

Теперь актриса все чаще выходит на связь с подписчиками и делится подробностями личной жизни. На этот раз Агата Муцениеце появилась с новой порцией откровений.
Артистка устала говорить о своем известном экс-супруге Павле Прилучном. Девушка намерена освещать исключительно свою карьеру и творческие успехи.
В последнее время многочисленная аудитория крайне удивлена честностью кумира. Муцениеце решила раз и навсегда объяснить свою прямоту.
Актриса предположила, что счастье и тишина – совершенно несвязанные понятия. Агата добавила, что большинство влюбленных не понимают как нужно себя вести, чтобы сохранить крепкие отношения.
По мнению Муцениеце, залог успеха кроется в банальной честности и открытости. Звезда уверена, из-за того, что многие пары просто-напросто не разговаривают друг с другом, их ждут скандалы и громкие разрывы.
После осмысления таких, казалось бы, банальных вещей, Агата приняла взвешенное решение.
"Я упала лицом в асфальт, поцарапалась очень больно. Но путь к успеху – это путь от ошибки к ошибке. Если какие-то вещи тебя не уничтожили, то ты точно вырастешь. Я ушла в себя и поняла, что была в летаргическом сне", – публично заявила Муцениеце.
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