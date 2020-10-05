Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Понедельник
5 октября
Лента новостей
06:27
"Я упала лицом в асфальт, поцарапалась очень больно": слова Муцениеце встревожили поклонников
04:16
Съемки на Первом канале довели Тодоренко до нервного тика
02:21
Бородина отреагировала на слова мужа слезами
00:09
Коронавирус не помеха: Настя Задорожная вышла замуж в маске
22:07
"Возьмите меня": Гузеева решила соблазнить чужого мужа
20:14
Вид жутко растолстевшего Николаева вызвал оторопь
18:25
Провал сына больно ударил по Рудковской
18:11
"Такой секс не приносит удовольствия": ведущий шоу "Дом-2" откровенно об интиме
18:03
Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
17:47
Лещенко озвучил последний шанс артистов спастись от банкротства из-за коронавируса
17:39
Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года
17:20
Раздетого российского артиста обчистили в массажном салоне
16:47
Эксперты назвали причину массовой гибели морских животных на Камчатке
16:37
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику и автомобили с колючей проволокой
16:29
Мрачная Пугачева появилась у гроба близкого друга
15:56
СМИ рассказали, кто может сменить подхватившего смертельный вирус Трампа
15:51
Умер самый известный телевизионный диктор Татарстана
14:48
Эксперт о преемнике Лукашенко: Выходец из силовых структур
14:38
"Вот мразь": взбешенная Анохина облила бывшего мужа грязью
14:27
Российский генерал поставил Лукашенко перед выбором: интеграция или свержение
14:07
Болезненный вид Анны Нетребко поверг в шок
14:00
"Фоткайся прямо, тогда никто не поймет": вид беременной Дайнеко всполошил россиян
13:47
"Это большое счастье": Волочкова показала нового ухажера
13:34
"Каждый день настроение разное": жена рассказала о причудах 85-летнего Джигарханяна
13:23
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
13:03
Алсу крепко приложили за подражание Фриске
12:48
"Ушел к стриптизерше": Талызина набросилась на загулявшего мужа дочери
12:20
Почему Петросян увез своего сына из Москвы
12:19
"Валерия Львовна, ваши документы": Лера Кудрявцева поведала о встрече с полицией
12:17
Обвал рубля назвали местью Запада России за поддержку Лукашенко
12:04
"Это была нездоровая ситуация": Цымбалюк-Романовская сделала признание о разводе с Джигарханяном
11:37
Мать объявила войну возлюбленному Бузовой
11:36
"Меня "лечили" там и от СПИДа": Слуцкая вышла на связь после новостей о тяжелой болезни
11:20
"Мы с тобой собутыльники": вскрылась близкая связь Пугачевой с известным композитором
11:06
"Пусть оставит себе": экс-супруга Гафта сделала громкое заявление о наследстве
10:48
"Не прощу никогда": жена Джигарханяна накинулась на Цымбалюк-Романовскую
10:25
"Долго сражался за жизнь": Пугачева и Николаев потрясены горькой утратой
10:17
Собянин о ситуации с коронавирусом в Москве: Больницы заполняются
08:05
"Ну что за кайфожоры": Ивлеева спустила гигантскую сумму на элитную виллу
06:03
"Про ребенка забудь": облитая грязью Рапунцель сводит счеты с Яббаровым
03:59
"Исхудал как!": вскрылись последствия громкого развода Харламова и Асмус
01:58
Костомаров сцепился с незнакомцем из-за униженной Тодоренко
23:55
"Всегда в моем сердце": Брежнева удивила поклонников словами под снимком с мужчиной
22:03
Тимати намекнул на участие в новом "Холостяке" загадочным фото
20:02
"Только не раздевайтесь": Айза Анохина зажгла на детской вечеринке
18:47
"Я люблю тебя до слез": Игорь Крутой рассказал, как увел чужую жену
18:13
Побитая внучка Гурченко отказалась от ребенка
17:18
Дело о поддельной справке: полицейский лишился должности из-за Ефремова
17:13
Экологическая катастрофа на Камчатке: пострадавших из-за отравленной нефтью воды уже десятки
16:29
"Сладкая парочка": разведенная Гагарина появилась на публике с красавцем
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В ЕС представили план по Белоруссии после Лукашенко: Безвиз и помощь бизнесу
Российский генерал поставил Лукашенко перед выбором: интеграция или свержение
Дело о поддельной справке: полицейский лишился должности из-за Ефремова
Обвал рубля назвали местью Запада России за поддержку Лукашенко
Политолог: Лукашенко потерял личную безопасность
"Валерия Львовна, ваши документы": Лера Кудрявцева поведала о встрече с полицией
Шоу-бизнес

"Я упала лицом в асфальт, поцарапалась очень больно": слова Муцениеце встревожили поклонников

Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько месяцев подряд Агата Муцениеце переживала один из самых сложных этапов. Звезда сериала "Закрытая школа" пыталась смириться с разводом, переездом в город и глобальными изменениями в карьере. По словам Агаты, тогда она "упала лицом на асфальт".
прочитано 59 раз

Теперь актриса все чаще выходит на связь с подписчиками и делится подробностями личной жизни. На этот раз Агата Муцениеце появилась с новой порцией откровений.

ПО ТЕМЕ

Дочь Прилучного и Муцениеце бьется в истериках

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Артистка устала говорить о своем известном экс-супруге Павле Прилучном. Девушка намерена освещать исключительно свою карьеру и творческие успехи.

В последнее время многочисленная аудитория крайне удивлена честностью кумира. Муцениеце решила раз и навсегда объяснить свою прямоту.

Актриса предположила, что счастье и тишина – совершенно несвязанные понятия. Агата добавила, что большинство влюбленных не понимают как нужно себя вести, чтобы сохранить крепкие отношения.

По мнению Муцениеце, залог успеха кроется в банальной честности и открытости. Звезда уверена, из-за того, что многие пары просто-напросто не разговаривают друг с другом, их ждут скандалы и громкие разрывы.

После осмысления таких, казалось бы, банальных вещей, Агата приняла взвешенное решение.

"Я упала лицом в асфальт, поцарапалась очень больно. Но путь к успеху – это путь от ошибки к ошибке. Если какие-то вещи тебя не уничтожили, то ты точно вырастешь. Я ушла в себя и поняла, что была в летаргическом сне", – публично заявила Муцениеце.

Автор: 5 октября 2020, 06:27 Источник: "Известия" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику и автомобили с колючей проволокой
СМИ рассказали, кто может сменить подхватившего смертельный вирус Трампа
Эксперт о преемнике Лукашенко: Выходец из силовых структур

Шоу-бизнес

Провал сына больно ударил по Рудковской
"Такой секс не приносит удовольствия": ведущий шоу "Дом-2" откровенно об интиме
Лещенко озвучил последний шанс артистов спастись от банкротства из-за коронавируса
Раздетого российского артиста обчистили в массажном салоне

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Пусть оставит себе": экс-супруга Гафта сделала громкое заявление о наследстве

Звездные дети задумались о денежной выгоде
Общество

Эксперты назвали причину массовой гибели морских животных на Камчатке

Обитателей глубин вышвырнуло штормом на берег
Шоу-бизнес

"Исхудал как!": вскрылись последствия громкого развода Харламова и Асмус

Депрессия изменила юмориста до неузнаваемости
Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года

Весам стоит запастись терпением

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года
Гороскоп на октябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+