"Исхудал как!": вскрылись последствия громкого развода Харламова и Асмус

Теперь звезда телеканала "ТНТ" вернул себе прежнюю форму. По словам Гарика Харламова, сейчас он выглядит на несколько лет моложе.
То ли Кристина Асмус так сильно раскормила своего экс-супруга, то ли семейная жизнь была полна неожиданных сюрпризов, побуждавших актера "заедать" стресс.
Одно мы знаем точно: находясь в браке, Харламов действительно перестал за собой следить. Актер не контролировал питание, отлынивал от занятий спортом и перемещался исключительно на личном транспорте.
Гарик даже стеснялся публиковать свои фотографии в социальных сетях, поэтому часто отделывался от многочисленной аудитории смешными картинками.
Харламов в корне переосмыслил все, что касается его привычного образа жизни. Большинство коллег юмориста начали завидовать ему. Ведь звезда так сильно похорошела, что доказала абсолютную пользу разрыва с Кристиной Асмус.
"Исхудал так! Я понял: хочешь схуднуть – разводись", – шутливо подметил Гоша Куценко.
Сам же Гарик не стал комментировать изменения во внешности и только добавил, что сейчас он занят развитием карьеры и долгожданным общением с товарищами.
Несмотря на то, что в интервью Харламов рассказывает о затишье в личной жизни, поклонники постоянно замечают своего кумира в компании молодых дам.
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