"Исхудал как!": вскрылись последствия громкого развода Харламова и Асмус

Когда Гарик Харламов стал завидным холостяком, ему пришлось изрядно поработать над своей внешностью. Актер сбросил несколько лишних килограммов и занялся саморазвитием. Остается только гадать, как скоро юморист найдет достойную замену Кристине Асмус.

Теперь звезда телеканала "ТНТ" вернул себе прежнюю форму. По словам Гарика Харламова, сейчас он выглядит на несколько лет моложе.

То ли Кристина Асмус так сильно раскормила своего экс-супруга, то ли семейная жизнь была полна неожиданных сюрпризов, побуждавших актера "заедать" стресс.

Одно мы знаем точно: находясь в браке, Харламов действительно перестал за собой следить. Актер не контролировал питание, отлынивал от занятий спортом и перемещался исключительно на личном транспорте.

Гарик даже стеснялся публиковать свои фотографии в социальных сетях, поэтому часто отделывался от многочисленной аудитории смешными картинками.

Харламов в корне переосмыслил все, что касается его привычного образа жизни. Большинство коллег юмориста начали завидовать ему. Ведь звезда так сильно похорошела, что доказала абсолютную пользу разрыва с Кристиной Асмус.

"Исхудал так! Я понял: хочешь схуднуть – разводись", – шутливо подметил Гоша Куценко.

Сам же Гарик не стал комментировать изменения во внешности и только добавил, что сейчас он занят развитием карьеры и долгожданным общением с товарищами.

Несмотря на то, что в интервью Харламов рассказывает о затишье в личной жизни, поклонники постоянно замечают своего кумира в компании молодых дам.