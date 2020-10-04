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"Исхудал как!": вскрылись последствия громкого развода Харламова и Асмус

Гарик Харламов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Когда Гарик Харламов стал завидным холостяком, ему пришлось изрядно поработать над своей внешностью. Актер сбросил несколько лишних килограммов и занялся саморазвитием. Остается только гадать, как скоро юморист найдет достойную замену Кристине Асмус.
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Теперь звезда телеканала "ТНТ" вернул себе прежнюю форму. По словам Гарика Харламова, сейчас он выглядит на несколько лет моложе.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

То ли Кристина Асмус так сильно раскормила своего экс-супруга, то ли семейная жизнь была полна неожиданных сюрпризов, побуждавших актера "заедать" стресс.

Одно мы знаем точно: находясь в браке, Харламов действительно перестал за собой следить. Актер не контролировал питание, отлынивал от занятий спортом и перемещался исключительно на личном транспорте.

Гарик даже стеснялся публиковать свои фотографии в социальных сетях, поэтому часто отделывался от многочисленной аудитории смешными картинками.

Харламов в корне переосмыслил все, что касается его привычного образа жизни. Большинство коллег юмориста начали завидовать ему. Ведь звезда так сильно похорошела, что доказала абсолютную пользу разрыва с Кристиной Асмус.

"Исхудал так! Я понял: хочешь схуднуть – разводись", – шутливо подметил Гоша Куценко.

Сам же Гарик не стал комментировать изменения во внешности и только добавил, что сейчас он занят развитием карьеры и долгожданным общением с товарищами.

Несмотря на то, что в интервью Харламов рассказывает о затишье в личной жизни, поклонники постоянно замечают своего кумира в компании молодых дам.

Автор: 4 октября 2020, 03:59 Источник: Инстаграм Гарика Харламова ✓ Надежный источник
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