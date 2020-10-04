Костомаров сцепился с незнакомцем из-за униженной Тодоренко

На телеведущую напали с критикой. Тодоренко обвинили в наличие лишнего веса. Роман Костомаров не смог остаться в стороне и заступился за партнершу.
"Бедный, такую кобылу тягать приходится", – набросился на Регину завистник. Фигурист ответил пользователю Сети, довольно грубо. Костомаров попросил недоброжелателя показать собственные фото. "Хотя я уверен, что ты говно", – сцепился с подписчиком спортсмен.
Отметим, что за время совместной работы Регина Тодоренко и Роман Костомаров подружились. В недавнем интервью фигурист назвал коллегу по "Ледниковому периоду" обаятельной и работоспособной. Спортсмен не стал скрывать, что во время тренировок не дает телеведущей бездельничать.
До "Ледникового периода", Тодоренко не умела кататься на коньках. Участие в шоу для теледивы – вызов. Регина захотела посмотреть в глаза собственному страху.
Постоянные тренировки положительно повлияли на фигуру Регины Тодоренко. Знаменитость потеряла пять килограммов благодаря работе на льду.
Отметим, что в проекте теледива станет соперницей своему мужу, певцу Владу Топалову. Вокалист выступает в паре с Оксаной Домниной. Напомним, что фигуристка является супругой Романа Костомарова.
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