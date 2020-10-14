До сих пор не похоронили: подруга сообщила шокирующие данные о Легкоступовой

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. Но до сих пор, уверяет ее приятельница, прах артистки не предан земле.

Как уверяет клинический психолог Елены Перелыгина, они с валентиной Легкоступовой были близкими подругами до тех пор, пока певица не показала ей своего возлюбленного, яхтсмена Юрия Фирсова. Та в штыки восприняла ухажера. "Я ей сразу сказала: "Держись от него подальше! Этот человек доверия не внушает!" Но она себе нарисовала сказочную картинку, что именно он – ее судьба", – посетовала Перелыгина. Якобы Легкоступовой не понравились ее слова, и они прекратили общение.

И, несмотря на абсолютное неприятие, подруга артистки в одном солидарна с Юрием Фирсовым – что прах Валентины Легкоступовой следует развеять над морем, как та и хотела. "Родственники должны это сделать, выполнить последнюю волю Валюши. Развейте часть над морем, а другую часть захороните на кладбище", – попросила Перелыгина.

Подруга призналась, что Валентина Легкоступова ей часто снится. И в этих снах певица безостановочно плачет. Елена убеждена, что эти видения неслучайны. "Видимо, она сильно страдает там, не может найти себе места и упокоиться. Наверное, из-за того, что ее прах до сих пор не захоронен. Я призываю ее родственников решить этот вопрос как можно скорее", – обратилась к близким Валентины Легкоступовой ее подруга.

Перелыгина призналась, что недавно приняла участие в съемках программы, посвященной артистке. Причем вначале она не хотела сниматься, но потом передумала. "Как представлю, как тяжело она умирала, какие страдания терпела… И даже после смерти нет ей покоя!" – заключила приятельница.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. Согласно недавно озвученным результатам экспертизы, у артистки диагностированы такие ушибы, причем не только головы, которые невозможно получить при обычном падении в ванной.

А ведь именно такую версию выдвинул ее муж Юрий Фирсов во время допроса. Родственники Валентины Легкоступовой пытаются выяснить, что же на самом деле случилось с певицей.