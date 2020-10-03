"Извожу себя": расставшаяся с мужем Асмус разоткровенничалась

Популярная актриса сделала признание. Кристина Асмус рассказала, что ненавидит больше всего на свете.

Как оказалось, знаменитость испытывает стресс каждый раз, как опаздывает куда-либо. Кристина Асмус ненавидит заставлять других ждать.

"Но в связи со спецификой профессии и по 450 съемок в день, репетиций, примерок, спектаклей и встреч в разных концах Москвы... со мной это происходит регулярно (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – призналась Асмус.

Артистка никогда не задерживается слишком долго, обычно на десять или 15 минут. Но даже из-за такого незначительного опоздания она нервничает. "Я пипец как извожу себя", – заметила она.

Быть пунктуальной Кристину Асмус приучили еще в юности. Артистка занималась в спортивной секции, там тренер требовал соблюдения графика. В театральном вузе, где училась знаменитость, с опозданиями также было строго.

"Но при этом я абсолютно спокойно отношусь к тому, когда опаздывают люди. Я без проблем подожду сколько угодно, мне всегда есть чем заняться", – поведала артистка.

Как писали "Дни.ру" Кристина Асмус находится в процессе расторжения брака с юмористом Гариком Харламовым. Знаменитости еще не разъехались. Как сообщил журналистам комик, скоро состоится суд, который разделит совместно нажитое имущество.