"К бабушке прильнули": В Сети обсудили редкое фото Пугачевой с тремя мужчинами

Фан-страница Аллы Пугачевой в соцсети опубликовала фото звезды в окружении ее семейства. На камеру с народной артисткой СССР снялись ее дочь Кристина Орбакайте, зять Михаил Земцов, а также внуки Дени и Никита.
Близкие певицы показались перед объективом в непринужденной обстановке. Довольные родственники сфотографировались на фоне зонта с рекламой коньяка, стульев и цветочных букетов. В кадре Примадонна предстала в белом платье и сапогах. Алла Пугачева скрестила руки на животе и расплылась в улыбке.
Поклонники эстрадной дивы не остались равнодушными к архивному фото. Фанаты получили от снимка дозу умиления. Они выразили свое мнение и в очередной раз признались в любви Алле Пугачевой. "Оба внучка так к бабушке прильнули, греются её душевным теплом,так мило", "Бабушка, она и есть бабушка! И это прекрасно, внуки любят же", " Одно удовольствие видеть вас ", "Аллочка такая аппетитная и веселая", – написали пользователи Сети.
Напомним, что Примадонна прокомментировала слухи о ее разводе с Максимом Галкиным. Певица ответила хейтерам, которые злословят об отношениях в звездном семействе. Алла Пугачева оригинально призналась в любви своему мужу и поставила недоброжелателей на место.
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