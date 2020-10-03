"К бабушке прильнули": В Сети обсудили редкое фото Пугачевой с тремя мужчинами

В инстаграм-канале, который посвящен творчеству Аллы Пугачевой, появился архивный кадр звезды. Уникальный снимок произвел фурор среди поклонников певицы.

Фан-страница Аллы Пугачевой в соцсети опубликовала фото звезды в окружении ее семейства. На камеру с народной артисткой СССР снялись ее дочь Кристина Орбакайте, зять Михаил Земцов, а также внуки Дени и Никита.

Близкие певицы показались перед объективом в непринужденной обстановке. Довольные родственники сфотографировались на фоне зонта с рекламой коньяка, стульев и цветочных букетов. В кадре Примадонна предстала в белом платье и сапогах. Алла Пугачева скрестила руки на животе и расплылась в улыбке.

Поклонники эстрадной дивы не остались равнодушными к архивному фото. Фанаты получили от снимка дозу умиления. Они выразили свое мнение и в очередной раз признались в любви Алле Пугачевой. "Оба внучка так к бабушке прильнули, греются её душевным теплом,так мило", "Бабушка, она и есть бабушка! И это прекрасно, внуки любят же", " Одно удовольствие видеть вас ", "Аллочка такая аппетитная и веселая", – написали пользователи Сети.

Напомним, что Примадонна прокомментировала слухи о ее разводе с Максимом Галкиным. Певица ответила хейтерам, которые злословят об отношениях в звездном семействе. Алла Пугачева оригинально призналась в любви своему мужу и поставила недоброжелателей на место.