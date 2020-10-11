Угодившая на операционный стол Айза раскрыла страшный диагноз

Несколько недель поклонники переживали за здоровье Айзы. Телеведущая часто подвергалась паническим атакам на фоне болезни и ее симптомов. Как выяснилось позже, Анохина страдала от грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. На днях врачи провели двухчасовую операцию.
Айза быстро пришла в себя. Чтобы скоротать время в больнице, знаменитость решила ответить на вопросы подписчиков в "Инстаграм". Так, поклонники узнали, что до операции Анохина мучилась из-за сухого кашля, вздутия, боли, икоты и других симптомов. "Дикая жалость к себе", – ответила она на вопрос о пережитом.
Также она показала фото своего тела после операции. На теле несколько шрамов. Некоторые подписчики приняли их за последствия пластической операции. Айза лишь посмеялась над этим домыслом. "Пластика по уродованию живота", – написала телеведущая.
Анохина также призналась, что нашла плюс в своем пребывании в больнице. Она наконец смогла хорошо поспать. "Здесь кормят. Никто тебя не толкает. Я так выспалась. Жутко круто", – сказала знаменитость и через несколько часов оказалась дома.
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