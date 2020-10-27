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"Бориса вообще нет!": брат потерял Моисеева

Борис Моисеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Маркс Толкач бьет тревогу. Мужчина уже полгода не может связаться с младшим братом, известным артистом Борисом Моисеевым.
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В последнее время в Сети упорно муссируются слухи о плачевном состоянии Бориса Моисеева. Якобы артист, перенесший два инсульта, так и не смог восстановиться: он перестал выступать, давать интервью, выходить в свет. Говорят, что якобы исполнитель переживает и финансовые трудности.

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 Борис Михайлович Моисеев

Борис Михайлович Моисеев певец

В программе "Звезды сошлись" появился старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач, проживающий в Канаде. Он пожаловался, что уже шесть месяцев не может связаться с артистом. "Бориса вообще нет, он пропал! Может быть, его в живых уже нет… После 22 апреля нет никакой информации, мы не можем дозвониться. Горох мне ничего не говорит, потому что просто-напросто не подымает трубку", – объявил Маркс Толкач.

В свою очередь, директор артиста Сергей Горох регулярно отвечает на все слухи о тяжелом положении своего подопечного. По его словам, с Борисом Моисеевым все в порядке, просто он решил уйти на покой в силу возраста и желания остаться в памяти многочисленных поклонников тем эффектным и ярким артистом, которым его полюбили.

Вот только Маркс не верит убеждениям директора артиста. Толкач недоумевает, на какие средства тогда тот живет, раз давно не работает. "Откуда Горох берет деньги для жизни и всех дел Бориса?! Он что, сам работает на сцене?" – задал риторический вопрос старший брат исполнителя.

Кстати, ранее в интервью бездетный и неженатый Борис Моисеев признавался, что все свое имущество намерен переписать на своего родственника. Однако, подозревает Маркс, на наследство артиста может претендовать тот же Сергей Горох. Якобы поэтому он и изолировал певца.

"Да, я претендую на наследство Бориса, но не для того, чтобы лично обогатиться. Я хочу, чтобы те средства, которые заработал мой брат, сделали доброе дело!" – заявил старший брат артиста. По его словам, он намерен пустить денежные средства исполнителя на создание фонда имени Бориса Моисеева, который стал бы помогать всем нуждающимся.

Автор: 27 октября 2020, 14:33 Источник: "Звезды сошлись" ✓ Надежный источник

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