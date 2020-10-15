"Я пенсионер, который хочет покоя": крик души затравленного Бориса Моисеева

Десять лет назад Бориса Моисеева сразил инсульт. По некоторым данным, удар был не один. Его даже частично парализовало. После этого эксцентричный артист стал вести закрытый образ жизни: он перестал давать интервью, почти не выходит в свет, в свой дом никого из представителей прессы не пускает. И даже несмотря на то, что его директор Сергей Горох регулярно успокаивает поклонников, утверждая, что с певцом все в порядке, в Сети то и дело муссируются слухи о его тяжелом состоянии.
В результате решил выступить с заявлением сам Борис Моисеев. "Во-первых, я уже давно не артист, а пенсионер, который хочет покоя. Мне нет нужды постоянно демонстрировать себя. Садиться на шпагаты и выкладывать в Сеть", – заявил эпатажный артист.
Борис Моисеев рассказал, что живет обычной жизнью. Например, недавно он ходил лечить зубы, а еще посещал банк (там требовалось его личное присутствие). "Чувствую себя нормально: ем, сплю, гуляю, читаю, смотрю телевизор, общаюсь с близкими и поклонниками. Не волнуйтесь!" – обратился к заинтересованной общественности исполнитель.
Регулярно навещает певца его директор Сергей Горох. Он рассказал, что Борис Моисеев передвигается самостоятельно, сам себя обслуживает. Он отметил, что даже не знал о лечении зубов, которое прошел артист. Дескать, Борис сам все сделал, причем, как оказалось впоследствии, лечение получилось недешевым.
Тем самым Моисеев опроверг другой слух – что он еле сводит концы с концами. "У Бори хорошая пенсия, он получает к ней еще 30 тысяч рублей надбавки за звание Заслуженного артиста. Плюс авторские отчисления за песни, которые до сих пор звучат и на радио, и на телевидении. У него не так много трат – в дорогих вещах нет необходимости, как и в каких-то предметах роскоши. Живет достойно, ни у кого ни разу денег не занимал", – сообщил директор артиста.
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