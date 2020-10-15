Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Четверг
15 октября
Лента новостей
10:02
Политолог о перспективах Лукашенко: Либо реальные переговоры, либо угроза гражданской войны
09:57
"МРТ я боюсь": Лобода госпитализирована с жуткой травмой
09:56
"Я пенсионер, который хочет покоя": крик души затравленного Бориса Моисеева
09:51
Варнава – разведенной Муцениеце: "Будь ты проклята!"
09:00
В России могут продолжить выплаты безработным до 12 тысяч рублей
08:50
Счастливый отец рассказал о новом ребенке в семье Пугачевой
08:41
История с Чаушеску повторяется: Лукашенко устроили бойкот в Германии
08:21
"Состояние нестабильное": любовнице Тарзана нужна срочная операция
08:15
Падение режима Лукашенко посчитали делом ближайших недель
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 октября 2020 года
04:02
Как на красную дорожку: команда стилистов наряжала Лопес для похода в ресторан с женихом
01:58
Гузеева стравила между собой народ: Несчастная ты баба
23:57
Зависимость сродни наркотической: Меган Маркл испугалась за сына
21:59
У Аллы Пугачевой появилась пятая внучка: Родилась раньше времени
21:16
Дочь Ефремова отреклась от своего имени
21:08
Онколог назвал привычки-причины возникновения рака языка
21:03
На Волге появилось гигантское нефтяное пятно
20:51
Болезнь помешала Хаматовой выйти на сцену
20:26
В Москве откроется выставка написанных заключенными картин
19:43
"Это официальный каминг-аут?": Киркоров с большим перцем во рту взорвал Сеть
19:15
"Это не в моих силах": заболевший коронавирусом 90-летний Краско отказался от госпитализации
19:14
Волосатый Бондарчук в окружении бутылок и женщин выдал себя
19:13
Марина Хлебникова вышла на связь после слухов о неизлечимой болезни
19:13
Гороскоп на сегодня, 15 октября 2020 года
18:39
Врач рассказала о правилах ухода за кожей в холодное время года
18:06
В Москве автомобиль таски снес ограждение и упал в реку Яузу
17:46
Путин поддержал частичное снятие российских санкций с Украины
17:34
Ультиматум Тихановской вызвал недоумение: Она призывает всех голодать?
17:31
"Я вообще в панике": больная коронавирусом Собчак заразила политика
17:16
Как звезды сериала "Ольга" повлияли на судьбы своих персонажей
17:11
Кончаловский показал подросшего сына от молодой возлюбленной
16:53
Петросян был против: Звезда "Кривого зеркала" похудела на 40 кг после уменьшения желудка
16:38
"Я же не пишу Гарику Харламову": звезда "Ворониных" отреагировала на травлю из-за маленькой груди
16:36
"Принято полоскать ушедших": подруга Марьянова рассекретила подробности жизни артиста
16:36
Звезда "Дома-2" лишилась части тела из-за ошибки врачей
16:29
"Пусть моет полы и картошку чистит!": бывшая любовница отправила Алибасова в психушку
16:25
В России появилась вторая вакцина от коронавируса
15:55
До сих пор не похоронили: подруга сообщила шокирующие данные о Легкоступовой
15:50
"Настоящий кошмар": принц Уильям взорвался из-за внешности Кейт Миддлтон
15:38
Избившая внучку Гурченко модель раскрыла ужасы насилия на "Доме-2"
15:31
Три человека погибли в жутком ДТП с автобусом под Тулой
15:30
Володин посоветовал Европе обратиться к опыту России по борьбе с коронавирусом
15:30
Звезда сериала "Чики" прокомментировала слухи о романе с Антоном Лапенко
15:20
Успенская разогнала все свое окружение: Я смогла разглядеть вокруг себя токсичных людей
14:54
"Холостяка" Тимати атакуют девушки из "Дома-2"
14:51
Разделю с тобой невзгоды: Оксана Федорова показала любимого мужчину после слухов о разводе
14:49
Ожидания не оправдались: расстроенная Самойлова сообщила о провале
14:32
Одно лицо: Галкин удивил народ 40-летней фотографией с младенцем
14:29
Политический аналитик: Москва отказалась вкладывать деньги в Лукашенко
14:27
В Тульской области в аварии с маршруткой погибли три человека
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская дала Лукашенко две недели на отставку: Вы ждали приказа – вот приказ
Политический аналитик: Москва отказалась вкладывать деньги в Лукашенко
Эксперт о встрече Лукашенко с оппозицией в тюрьме: Предлагал свободу взамен на молчание
Правозащитник о поведении Лукашенко: За 26 лет так и не набрался мудрости
Ультиматум Тихановской вызвал недоумение: Она призывает всех голодать?
Лукашенко после отставки уйдет в Совбез или станет "почетным президентом" – политолог
Шоу-бизнес

"Я пенсионер, который хочет покоя": крик души затравленного Бориса Моисеева

Борис Моисеев. Фото: Said Gadzhiev/Russian Look/www.globallookpress.com
В последнее время в Сети пристальное внимание к Борису Моисееву. Чего только не говорили об артисте: и что он не встает с кровати, и что влачит жалкое существование, и что у него даже якобы рак. Певец отреагировал на все слухи.
прочитано 363 раза

Десять лет назад Бориса Моисеева сразил инсульт. По некоторым данным, удар был не один. Его даже частично парализовало. После этого эксцентричный артист стал вести закрытый образ жизни: он перестал давать интервью, почти не выходит в свет, в свой дом никого из представителей прессы не пускает. И даже несмотря на то, что его директор Сергей Горох регулярно успокаивает поклонников, утверждая, что с певцом все в порядке, в Сети то и дело муссируются слухи о его тяжелом состоянии.

ПО ТЕМЕ

"Остался без дома, без здоровья и без денег": кто издевался над больным Моисеевым

Пугачева бросилась спасать Моисеева после известия об ухудшении его состояния

 Борис Михайлович Моисеев

Борис Михайлович Моисеев певец

В результате решил выступить с заявлением сам Борис Моисеев. "Во-первых, я уже давно не артист, а пенсионер, который хочет покоя. Мне нет нужды постоянно демонстрировать себя. Садиться на шпагаты и выкладывать в Сеть", – заявил эпатажный артист.

Борис Моисеев рассказал, что живет обычной жизнью. Например, недавно он ходил лечить зубы, а еще посещал банк (там требовалось его личное присутствие). "Чувствую себя нормально: ем, сплю, гуляю, читаю, смотрю телевизор, общаюсь с близкими и поклонниками. Не волнуйтесь!" – обратился к заинтересованной общественности исполнитель.

Регулярно навещает певца его директор Сергей Горох. Он рассказал, что Борис Моисеев передвигается самостоятельно, сам себя обслуживает. Он отметил, что даже не знал о лечении зубов, которое прошел артист. Дескать, Борис сам все сделал, причем, как оказалось впоследствии, лечение получилось недешевым.

Тем самым Моисеев опроверг другой слух – что он еле сводит концы с концами. "У Бори хорошая пенсия, он получает к ней еще 30 тысяч рублей надбавки за звание Заслуженного артиста. Плюс авторские отчисления за песни, которые до сих пор звучат и на радио, и на телевидении. У него не так много трат – в дорогих вещах нет необходимости, как и в каких-то предметах роскоши. Живет достойно, ни у кого ни разу денег не занимал", – сообщил директор артиста.

Автор: 15 октября 2020, 09:56 Источник: Starhit ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Ультиматум Тихановской вызвал недоумение: Она призывает всех голодать?
Политический аналитик: Москва отказалась вкладывать деньги в Лукашенко
Телеграм-каналы: Россия ведет переговоры с белорусскими силовиками за спиной у Лукашенко
Лавров выступил за ввод миротворцев в Нагорный Карабах

Шоу-бизнес

"МРТ я боюсь": Лобода госпитализирована с жуткой травмой
"Я пенсионер, который хочет покоя": крик души затравленного Бориса Моисеева
Варнава – разведенной Муцениеце: "Будь ты проклята!"
А как же Галкин? Пугачева обняла другого мужчину на глазах у мужа

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

До сих пор не похоронили: подруга сообщила шокирующие данные о Легкоступовой

Артистка умерла два месяца назад
Шоу-бизнес

Петросян был против: Звезда "Кривого зеркала" похудела на 40 кг после уменьшения желудка

Артист сильно изменился
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" лишилась части тела из-за ошибки врачей

Парню отказались помогать
Шоу-бизнес

Кончаловский показал подросшего сына от молодой возлюбленной

Режиссер обожает наследника

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 15 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 14 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 13 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу
Исинбаева неловко оправдалась за несвязную речь в беседе с Путиным
"Это конец всему": легендарная фигуристка лежала на льду с проломленным черепом

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+