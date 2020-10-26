Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

После неожиданного исчезновения вскрылись неизвестные факты о Кабаевой
"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка
"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь
Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган
партнеры
Понедельник
26 октября
Лента новостей
15:37
С сыном Сафронова случилось ужасное в туалете: Весь аэропорт был в красных лужах
15:18
Неблагодарный сын-алкаш плюнул на умирающую от рака Светличную
15:17
Политолог о разговоре Лукашенко с главой Госдепа: США полностью разочаровались в Тихановской
15:08
В Кремле отказались помочь Лукашенко в подавлении "общенациональной забастовки"
15:05
Звезду сериала "Универ" жестоко избили на глазах у сына
14:59
Изменившаяся Салтыкова напугала россиян внешним видом
14:37
В Раменском после гибели управлявшего квадроциклом ребенка возбудили уголовное дело
14:37
62-летняя Ольга Зарубина сообщила о беременности: Суррогатных матерей я не приемлю
14:35
Отец Ивана Урганта намекнул на измены молодой возлюбленной: Нет ничего ужаснее, чем вранье
14:34
"Тебе не стыдно?!": пышка из "Дома-2" обвинила Бузову в наглой лжи
14:26
Не только дочка: "сестричка" Началовой показала необычного сына
14:12
Зачем Лукашенко понадобилось переговорить с главой Госдепа США
14:03
Джанабаева призналась в сильных чувствах к известному актеру
14:00
В Москве ужесточили правила поездок на метро из-за коронавируса – все подробности
13:58
Житель Подмосковья госпитализирован со следами пыток утюгом
13:47
"Он арестован": молодой любовник Штурм угодил в тюрьму
13:44
Показавшая волнительные изгибы Арзамасова стала копией Пугачевой
13:36
Школьница из Челябинска ударила ножом подростка в ходе ссоры
13:09
"Тут явный регресс": Анна Хилькевич вынуждена кормить подросшую дочь с ложечки
13:08
Под Красноярском при ДТП с фурой погибли 4 человека
13:05
Жена Жигунова прекрасно приняла Заворотнюк
12:59
На Украине подвели итоги местных выборов: Для партии Зеленского все очень грустно
12:57
"Постоянные склоки": Бузова раскрыла правду об отношениях с Манукяном
12:50
Политолог оценил вероятность гражданской войны в Белоруссии: Лукашенко рискует каждый день
12:48
Стебунов оказался на больничной койке с переломанным позвоночником
12:35
"Разве вы не видите, история повторяется": Маркл предрекли печальную участь принцессы Дианы
12:25
В Петербурге убили преподавательницу вуза и отрезали ей палец
12:22
Возвращение Натальи Ветлицкой на сцену обернулось грандиозным провалом
12:08
Знаменитая красавица-актриса объявилась после бесследного исчезновения
11:52
Заслужила: могила Скобцевой утонула сразу после похорон
11:42
"Ждите меня": Асмус рассказала о тоске по Охлобыстину
11:40
Володин рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Госдуме
11:31
Власти Белоруссии о первом дне "общенациональной забастовки": Попытка раскачать ситуацию провалилась
11:28
"Без тебя дальше": Алсу заподозрили в разладе с мужем
11:05
"Сейчас меня просто трясет": беременная звезда "Деффчонок" сообщила о самочувствии
10:59
В центре Москвы таксиста обстреляли из травматического пистолета
10:44
Коронавирус в России побил суточный рекорд: заболели 17,3 тысячи человек
10:44
На фоне слухов об алкоголизме и побоях Татьяна Овсиенко написала завещание
10:44
Путин поблагодарил Госдуму за напряженную работу
10:28
Денег ему не даю: Анита Цой уже год не видела покинувшего родной дом сына
10:26
Переломанный Полежайкин из "Папиных дочек" приехал на шоу в инвалидном кресле
10:16
Полиция схватила друзей-предателей вдовы и больной дочери Баталова
10:10
Как сохранить сбережения в 2020 году? Ответил Кудрин
10:09
"Ничего не понимаю": Гребенщикова о смертельном недуге
09:45
"Незаменимых людей нет": Якубович сделал заявление об уходе с "Поля чудес"
09:34
Неузнаваемая после инсульта Кондулайнен передвигается при помощи ходунков
09:12
Жигунов развелся ради копии Заворотнюк
08:45
Страшный диагноз: Василий Степанов из "Обитаемого острова" стал инвалидом
08:45
"Конкуренции не потерплю": смазливый любовник Бузовой отбил Киркорова у Гусевой
08:42
Россиянам дали прогноз по курсу рубля
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Слышны взрывы: в Белоруссии народ жестко разогнали после ультиматума Тихановской
"Даже не позвонил": Конкин оставил сына с переломанным позвоночником
Политолог: Власть готова открыть огонь по протестующим белорусам
Тихановская объявила о начале "общенациональной забастовки": Режим теряет власть
Назван преемник Александра Лукашенко
Ученые раскритиковали власть Белоруссии: Осуждено на деградацию и крах
Шоу-бизнес
Отец Ивана Урганта намекнул на измены молодой возлюбленной: Нет ничего ужаснее, чем вранье

Отец Ивана Урганта намекнул на измены молодой возлюбленной: Нет ничего ужаснее, чем вранье

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Ургант всегда был мужчиной любвеобильным. Он неоднократно был женат, а также состоял в отношениях с многими известными женщинами. Впрочем, сам актер уверяет, что это всего лишь слухи.
прочитано 357 раз

Первой супругой знаменитости стала Валерия Киселева, они вместе учились в театральном институте. По словам артиста, Лера была старше него и умнее.

ПО ТЕМЕ

Отец Ивана Урганта еле сводит концы с концами из-за страшной заразы

Десять тысяч долларов за голову: Урганта чуть не убили из-за шутки

 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Именно поэтому девушка просто поставила возлюбленного перед фактом, когда поняла, что беременна. "С мамой Ивана у нас были особенные отношения", – говорит актер. Андрей Ургант очень рад, что в его жизни появился сын. "Получился прекрасный ребенок", – улыбается артист.

Остальных своих женщин актер женами не считает и заверяет, что у него была только одна официальная супруга. Последней возлюбленной звезды называют девушку по имени Елена, которая младше него на 30 лет. Пара долгое время появлялась вместе на светских мероприятиях и даже заявляла о желании завести совместных детей.

Каково же было удивление общественности, когда Лена опубликовала в личном блоге снимок с округлившимся животом. Журналисты тут же поспешили поздравить Андрея Урганта с пополнением, однако их ждало разочарование. Оказалось, что возлюбленные уже давно перешли в статус бывших.

Актер на эту тему распространяться не стал. Он лишь заявил, что к изменам относится негативно. "Нет ничего ужаснее, чем вранье", – отметил артист. Также он добавил, что в его жизни были эпизоды с предательством.

Впрочем, возможно, что Елена и Андрей расстались на хорошей ноте. Позднее Ургант-старший стал крестным отцом для ребенка девушки.

Автор: 26 октября 2020, 14:35 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ургант показал дочке свою новую даму сердца

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Зачем Лукашенко понадобилось переговорить с главой Госдепа США
На Украине подвели итоги местных выборов: Для партии Зеленского все очень грустно
Политолог оценил вероятность гражданской войны в Белоруссии: Лукашенко рискует каждый день
Власти Белоруссии о первом дне "общенациональной забастовки": Попытка раскачать ситуацию провалилась

Шоу-бизнес

Неблагодарный сын-алкаш плюнул на умирающую от рака Светличную
Изменившаяся Салтыкова напугала россиян внешним видом
62-летняя Ольга Зарубина сообщила о беременности: Суррогатных матерей я не приемлю
Отец Ивана Урганта намекнул на измены молодой возлюбленной: Нет ничего ужаснее, чем вранье

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Возвращение Натальи Ветлицкой на сцену обернулось грандиозным провалом

Артистка должна была выступить с сольным концертом
Шоу-бизнес

"Пожила и хватит!": родственники отравили Светличную ртутью ради квартиры в Москве

Жуткие подробности семейной драмы
Шоу-бизнес

Неузнаваемая после инсульта Кондулайнен передвигается при помощи ходунков

От былой красоты не осталось и следа
Политика

На Украине подвели итоги местных выборов: Для партии Зеленского все очень грустно

Журналист о результатах "Слуги народа"

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года
Как пережить ретроградный Меркурий? Советы от Василисы Володиной
Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Лукашенко помолодевший": Артема Дзюбу высмеяли за смену имиджа
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+