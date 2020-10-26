Отец Ивана Урганта намекнул на измены молодой возлюбленной: Нет ничего ужаснее, чем вранье

Первой супругой знаменитости стала Валерия Киселева, они вместе учились в театральном институте. По словам артиста, Лера была старше него и умнее.
Именно поэтому девушка просто поставила возлюбленного перед фактом, когда поняла, что беременна. "С мамой Ивана у нас были особенные отношения", – говорит актер. Андрей Ургант очень рад, что в его жизни появился сын. "Получился прекрасный ребенок", – улыбается артист.
Остальных своих женщин актер женами не считает и заверяет, что у него была только одна официальная супруга. Последней возлюбленной звезды называют девушку по имени Елена, которая младше него на 30 лет. Пара долгое время появлялась вместе на светских мероприятиях и даже заявляла о желании завести совместных детей.
Каково же было удивление общественности, когда Лена опубликовала в личном блоге снимок с округлившимся животом. Журналисты тут же поспешили поздравить Андрея Урганта с пополнением, однако их ждало разочарование. Оказалось, что возлюбленные уже давно перешли в статус бывших.
Актер на эту тему распространяться не стал. Он лишь заявил, что к изменам относится негативно. "Нет ничего ужаснее, чем вранье", – отметил артист. Также он добавил, что в его жизни были эпизоды с предательством.
Впрочем, возможно, что Елена и Андрей расстались на хорошей ноте. Позднее Ургант-старший стал крестным отцом для ребенка девушки.
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