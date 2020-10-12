Отец Ивана Урганта еле сводит концы с концами из-за страшной заразы

Андрей Ургант не скрывает, что ситуация более, чем серьезная. "В плане ограничений я четыре месяца дома просидел. У меня не было ни спектаклей, ни концертов, ни корпоративных вечеров, ни дней рождений, ни свадеб, ничего, чем я раньше зарабатывал деньги. Поэтому деньги сейчас заканчиваются. Я еще помогаю дочери, которая живет с двумя детьми одна. Сейчас я нахожусь на грани бедности", – пожаловался популярный артист.
К счастью, отцу помогает известный актер, шоумен, телеведущий Иван Ургант. "Так что если не моя надежда на моего сына, я бы спокойно мог предположить, что мне придется голодать", – констатировал Андрей Ургант. Причем он отметил, что если раньше его график был расписан как минимум на месяц вперед, то сейчас у него нет заказов на корпоративы в декабре.
Отметим, что сам Иван Ургант предпочитает не афишировать то обстоятельство, что помогает отцу. Зато не молчит его бабушка, легендарная актриса Нина Ургант. Женщина находится в группе риска, поэтому задумывается о вакцинации. Однако артистка боится последствий.
Нине Ургант 91 год. Она не покидает дом, так как рассчитывает, что не сможет заразиться от тех, кто ее навещает. К ней регулярно приезжают сын Андрей и внук Иван. Артистка отметила, что они легко относятся к происходящему. А вот она, наоборот, очень серьезно.
Нина Ургант полагает, что COVID-19 несет серьезную угрозу человечеству. "Я каждый день молюсь, прошу Бога, чтобы Он защитил всех нас. Нужно просто немного подождать!" – сообщила знаменитая пенсионерка.
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