Престарелая Ротару стала выглядеть моложе 19-летней внучки

Светлана Евдокименко – не только невестка Софии Ротару, но и ее помощница по бизнесу, продюсер. Благодаря ее постам в "Инстаграм" поклонники "хуторянки" в последнее время и узнают новости.
В праздник рождества Николая Чудотворца Светлана поделилась трогательным фото, на котором запечатлена с сыном певицы Русланом, ее 26-летний внуком Анатолием и 19-летней внучкой Софией. 73-летняя звезда на фото не уступает юной внучке по красоте и молодости. Ротару и Евдокименко выглядят по меньшей мере сестрами. И как только певице удается не стареть?!
"Эталон любви и красоты, идеальная семья", "Какие вы все шикарные", "София Михайловна выглядит ровесницей внучки, всем бы так", – восторгаются люди.
Напомним, что внук Ротару учился в британском Lancing College, а затем изучал фешен-фотографию в Лондоне. Анатолий увлекался модой и даже думал о карьере манекенщика, но затем сделал выбор в пользу музыки.
Его сестра добилась больших успехов в модельном бизнесе – она активно участвует в неделях моды и снимается для глянцевых журналов. Соня планирует связать будущее с индустрией моды в качестве дизайнера. В 2019-м она стала студенткой престижной Школы дизайна Парсонс в британской столице.
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