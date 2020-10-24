Продюсер раскрыл правду об исчезновении Губина

Андрей Губин перестал выходить на связь еще летом. Певец отнекивался от светских мероприятий, заявляя, что занят подготовкой к релизу нескольких хитов. Однако и эта информация не подтвердилась. Близкие друзья начали гадать, почему артист скрывается от общественности.

Продюсер музыканта Тимур Ващинин в одном из интервью рассказал, что происходит сейчас с Андреем. Если верить словам правой руки певца, то Губин не просто так залег на дно. Видимо, артист очень устал и решил огородить себя от многочисленных сплетен и слухов.

Тимур Ващинин добавил, что близкие и родные постоянно оказывали давление на музыканта и жаждали круглосуточного внимания. Выяснилось, что сам Губин очень скрытный человек, предпочитающий все свободное время проводить в домашней обстановке.

"Спасать и помогать ему не надо. Он просто устал. Надо ему дать возможность побыть в тишине", – публично высказался продюсер.

Музыкальный специалист разъяснил некоторые слухи, связанные с долгожданным выходом сольного альбома Губина. Артист официально приостановил запуск хитов.

Андрей не отказался от своей идеи, он лишь передвинул даты записи. Однако точных сроков он так и не назвал. По мнению продюсера, для каждого артиста это обычная процедура. Поэтому многочисленной аудитории придется подождать, пока их кумир выйдет из депрессивного состояния.

Остается только гадать, что же довело певца до отшельнического образа жизни. Как показывает практика, в жизни Андрея Губина уже встречались подобные ситуации. Тогда он связывал ухудшение настроения с психологическим натиском поклонников.