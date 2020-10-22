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Шоу-бизнес
Друзья потеряли тяжелобольного Андрея Губина

Друзья потеряли тяжелобольного Андрея Губина

Андрей Губин. Кадр youtube.com
Андрей Губин давно не гастролирует и не выступает. Некогда популярный исполнитель теперь ведет закрытый образ жизни. Но сейчас даже люди из его ближнего круга, с которыми тот еще поддерживает отношения, с тревогой утверждают, что не могут связаться с певцом.
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Когда-то Андрей Губин был одним из самых популярных и востребованных артистов. Его песни звучали чуть ли не из утюга. Его последним хитом стала песня "Девушки как звезды", которая увидела свет в 2003 году. Затем исполнитель незаметно пропал со всех радаров.

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 Андрей Викторович Губин

Андрей Викторович Губин певец

Сейчас певец ведет крайне закрытый образ жизни. Он не посещает светских мероприятий, не выпускает новых песен, практически не дает интервью. Впрочем, не так давно Андрей Губин сделал исключение. Он очень откровенно поговорил с Лерой Кудрявцевой в ее программе "Секрет на миллион". Певец объяснил, что его исчезновение связано с тяжелой болезнью – левосторонней прозопалгией лица. Якобы из-за жутких болей исполнитель не смог продолжать строить карьеру.

Самое интересное, что со стороны исполнитель казался совершенно здоровым. И даже его эксцентричное поведение зрители смогли принять и понять. Поклонники очень обрадовались, увидев любимого артиста. К тому же потом Андрей Губин объявил о решении снова выйти на сцену. А буквально летом даже выступал на корпоративе.

Однако сейчас немногочисленные друзья бьют тревогу. Они не могут связаться с артистом. "Он перестал выходить из дома, он перестал читать сообщения, он перестал отвечать на звонки. Раньше такого не было ни разу. С ним что-то происходит и мы не можем понять что именно, и тем более узнать, как он вообще себя чувствует и нужна ли ему помощь. Двери никто не открывает, телефон недоступен, наверно будем поднимать шумиху ", – пожаловалась некая Юлия, представившаяся приятельницей певца.

Автор: 22 октября 2020, 08:36 Источник: Popcake ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что стало с Андреем Губиным

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