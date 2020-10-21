Известная актриса откровенно о болезни: Липкая, непонятная, невидимая, хитрая гадина

Елена Валюшкина разоткровенничалась с фанатами. Популярная актриса призналась, что неважно себя чувствует, чем весьма взволновала общественность.

Елена Валюшкина считается одной из самых ярких и жизнерадостных артисток в отечественном кинематографе. Вероятно, такая слава сложилась о ней благодаря множеству комедийных ролей. Однако в жизни артистки явно не до веселья. Актриса обнародовала публикацию, которая всерьез обеспокоила ее многочисленных поклонников.

Артистка призналась, что чувствует себя неважно. "Встала сегодня с гадким ощущением, вот, подкралась и ко мне эта гадина. Липкая, непонятная, невидимая, хитрая", – интригующе начала Елена. По всей видимости, речь идет о коронавирусе.

"Снаряды ложатся все ближе. Отменяются спектакли у друзей. Бежишь, как по минному полю. Рулетка. Несколько звонков друзьям. Несколько постов в ФБ с поддержкой. Одна, завалявшаяся в сумке таблетка. И... отпускает", – сообщила Валюшкина.

В заключение актриса обратилась к общественности: "Берегите себя. Конечно же, бережем. Всем заболевшим – скорейшего выздоровления. Здоровым – не влипнуть. А я надеюсь, что это все-таки усталость".

Подписчики немедленно завалили артистку одним-единственным вопросом, чувствует ли она запахи. Та ответила, что обоняние у нее не пропало. Поклонники с облегчением выдохнули. Но не все. Нашлись и те фанаты, кто сообщил, что переболели коронавирусом и даже попали с таким диагнозом в больниц, однако обоняние при этом не теряли.

Интересно, что Елена Валюшкина еще летом страдала недомоганием. Тогда артистка жаловалась на заложенность носа, сопли и невысокую температуру. К счастью, ее опасения тогда не подтвердились.

Напомним, что за последнее время коронавирусом переболели многие знаменитости – Анита Цой, Надежда Бабкина, Михаил Мишустин, Татьяна Навка. А вот сатирик Анатолий Трушкин и сын известного диктора Светланы Моргуновой с коварной инфекцией справиться не смогли...