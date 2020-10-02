"Люблю, несмотря на обиду": Рынска показала памятник умершему мужу

Рынска опубликовала фото Малашенко, под которым сообщила об открытии памятника умершему мужу. Журналистка не могла не принять участие в этом событии, поскольку с Игорем ощущала "самую большую любовь". Она очень скучает по возлюбленному. "До сих пор люблю, несмотря на страшную обиду", – отметила Божена.
Обозревательница по-прежнему убеждена, что в смерти Малашенко виновата его бывшая жена. Мол, он был бы жив, если бы Елена не втянула его в судебные разбирательства. По рассказам некой горничной, экс-супруга хотела уничтожить Игоря.
Также Божена опубликовала фото памятника, расположенного на месте захоронения Малашенко. Она сообщила, что творение будет дорабатываться. Кроме того, на участке будет положена плитка.
"Не успела найти карликовые шарообразные туи. Также, возможно, точкой в памятнике будет расколотый зеленый шар", – написала журналистка в "Инстаграм".
Средства на памятник и облагораживание территории собирали всем миром. Рынска поблагодарила неравнодушных людей за помощь.
Напомним, Малашенко скончался в феврале прошлого года в Испании. После продолжительной депрессии он покончил с собой. Тело нашли на территории его дома в Андалусии.
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