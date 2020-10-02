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"Люблю, несмотря на обиду": Рынска показала памятник умершему мужу

Божена Рынска. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
2 октября 2020 года могло исполнится 66 лет одному из основателей телеканала НТВ Игорю Малашенко, второй женой которого была журналистка Божена Рынска. Обозревательница почтила его память в своем инстаграм-аккаунте.
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Рынска опубликовала фото Малашенко, под которым сообщила об открытии памятника умершему мужу. Журналистка не могла не принять участие в этом событии, поскольку с Игорем ощущала "самую большую любовь". Она очень скучает по возлюбленному. "До сих пор люблю, несмотря на страшную обиду", – отметила Божена.

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Божена Львовна Рынска журналист, колумнист, писатель, светская львица

Обозревательница по-прежнему убеждена, что в смерти Малашенко виновата его бывшая жена. Мол, он был бы жив, если бы Елена не втянула его в судебные разбирательства. По рассказам некой горничной, экс-супруга хотела уничтожить Игоря.

Также Божена опубликовала фото памятника, расположенного на месте захоронения Малашенко. Она сообщила, что творение будет дорабатываться. Кроме того, на участке будет положена плитка.

"Не успела найти карликовые шарообразные туи. Также, возможно, точкой в памятнике будет расколотый зеленый шар", – написала журналистка в "Инстаграм".

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Средства на памятник и облагораживание территории собирали всем миром. Рынска поблагодарила неравнодушных людей за помощь.

Напомним, Малашенко скончался в феврале прошлого года в Испании. После продолжительной депрессии он покончил с собой. Тело нашли на территории его дома в Андалусии.

Автор: 2 октября 2020, 17:36 Источник: Instagram

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