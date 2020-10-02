"Сдерживайте себя!": Галкина умоляют пощадить Пугачеву

Сексолог Елена Перелыгина прокомментировала интимные отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Специалист предложила несколько секс-поз для пары, в которой один из партнеров в возрасте.

В Сети то и дело муссируются слухи о скором разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Дескать, молодой шоумен подустал от своей возрастной супруги и желает построить отношения с женщиной-ровесницей. Другие утверждают, будто пара попросту устала от своих пиар-отношений, которые изначально были фикцией.

Однако сексолог Елена Перелыгина убеждена, что между артистами такая сильная и прочная связь, что ни о каком разводе и речи не идет. "Алла и Максим – гармоничная пара, потому что у них космическая связь такой мощи и такой силы, которая доступна лишь избранным", – заявил специалист.

Впрочем, убежден эксперт, есть вопросы, где у Пугалкиных (как за глаза называют пару) есть проблемы. Например, это секс. Перелыгина убеждена, что интим крайне важен и должен присутствовать между людьми, даже если одному из них за 70 лет. Специалист объяснил, что в таком случае надо, чтобы активную функцию взял на себя более молодой партнер.

"Максиму нужно беречь Аллочку и щадить ее в сексе! Пугачева – наше всенародное достояние. Максим, не пытайтесь во время интима посадить Аллу на шпагат. Вы в самом расцвете лет: у вас кровь бурлит, вам хочется всего и разного. Но Алла – не балерина, сдерживайте себя! Вы – активный мужчина, но берегите свою спутницу. Она нам тоже дорога!" – заявил сексолог.

Специалист предложил несколько поз для Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Всех их объединяет то, что трудиться приходится лишь одному из партнеров. Подразумевается, что им окажется именно популярный юморист. Например, убежден эксперт, пару подойдет "миссионерская" поза.

"Максим стал супругом царицы эстрады, значит, и в сексе должен быть настоящим императором. Пусть старается и трудится, не жалея себя. Аллочка же получит максимум удовольствия, при этом сохранив себя в целости и сохранности", – объяснил специалист. Также паре подойдут секс-позы "на боку", "69" и "догги-стайл".