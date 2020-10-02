Переживает и плачет: состояние дочери Тимати ухудшилось после скандала

Слухи и многочисленные домыслы продолжают виться вокруг семьи всеми известного Тимати. Пока многочисленная аудитория гадает, почему же музыкант расстался с очередной женой, подрастающая дочь рэпера закатывает истерики перед публикой.

Об этом неприятном факте сообщила родная мать Тимура Юнусова. Известно, что Симона лично занимается воспитанием подрастающей наследницы и отчитывается о каждом шаге девочки в личном блоге в "Инстаграм".

Звездная бабушка очень трепетно относится к воспитанию внучки. Накануне она рассказала, что Алиса тяжело переживает неудачи и не справляется со своими эмоциями.

Пятилетняя девочка постоянно хочет выигрывать, поэтому устраивает настоящие скандалы, если не достигает желаемого. Как отметила Симона Юнусова, внучка пошла характером в своего отца.

"Алисе очень тяжело даются всякого рода проигрыши. Она долго переживает и даже плачет от "несправедливости". Мы учим ее всегда стремиться к победе, но неудачи случаются у всех, а к этому надо быть готовым", – написала мать артиста.

По мнению Симоны, поражения – это настоящая школа жизни, которую обязан пройти каждый ребенок. Более того, родственница Тимати отметила, что детей нужно поддерживать в трудные минуты и объяснять, что подобные ситуации не являются концом света.

Напомним, что воспитанием пятилетней Алисы занимается мать рэпера. Именно бабушка развозит девочку по всевозможным секциям и следит за ее успеваемостью на дополнительных занятиях.

Многочисленная аудитория в шоке от происходящего, поэтому часто призывает Тимати обратить внимание на подрастающую наследницу. Остается только гадать, намерен ли рэпер заниматься воспитанием своих детей.

Видимо, артист решил открыть новый бизнес и потратить все свое свободное время на его реализацию.