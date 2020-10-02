Харламов скатился до пошлых шуток после развода с Асмус

Актриса Анна Калашникова поговорила с коллегой, юмористом Гариком Харламовым. Они побеседовали в том числе о его разводе.

Юморист и его пока еще законная супруга Кристина Асмус поддерживают дружеские отношения ради их общей семилетней дочери Анастасии. Оба родителя много работают, поэтому обязанности по воспитанию ребенка стараются разделять поровну. Оба часто слышат из прессы грязные шуточки в свой адрес на тему развода, однако спокойно к этому относятся.

О непростом периоде в жизни Харламов поделился с актрисой Анной Калашниковой, которая пришла к нему на программу Comedy. Гарик рассказал, что сейчас не доволен своей работой. Его шутки стали не такими, как раньше, передает Пятый канал. Юморист стал шутить более грубо и пошло, видимо, из-за недостатка любви.

"Он рассказывал о том, что у него шутки стали очень пошлые, были и так пошлые, а стали сейчас в области интима из-за того, что он разведен", – рассказала артистка.

О расставании Кристины Асмус и Гарика Харламова заговорили в июне этого года. Пара рассказала, что их отношения не выдержали проверки трудностями. После этой новости на Кристину Асмус обрушилась волна травли в соцсетях. Поклонники обвиняли ее в том, что она развалила семью из-за развратной роли в фильме "Текст". Однако и актриса, и юморист сразу отмели эту версию и сказали, что съемки тут ни при чем.

Теперь Асмус и Харламову то и дело приписывают новые романы. Недавно в прессе обсуждалась тема отношений актрисы и режиссера Алексея Учителя. Якобы их видели вместе в ресторане. Юмористу же приписывают роман с Яной Кошкиной.