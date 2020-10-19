Маша Распутина является бабушкой для 27 детей

Объявился пасынок Маши Распутиной. Роман Захаров, отсидевший в колонии, пришел на известное ток-шоу и поверг в шок публику рассказами о личной жизни.

В минувшие выходные в эфире телеканала НТВ показали выпуск "Звезды сошлись", в котором приняли участие звездные родители и родственники знаменитостей. Так, пасынок Распутной признался, что является отцом для 27 детей. Это произошло из-за разгульного образа жизни мужчины.

По словам Романа, дети иногда обращаются к нему за помощью. Он не скрывает, что наследников было бы гораздо больше, если женщины, забеременевшие от него, не просили бы деньги на аборт.

Роман также отметил, что не воспринимает Распутину как мачеху. Маша для него – лишь хорошая исполнительница и женщина отца. Однако Захаров не стал отрицать, что считает певицу родным человеком. "Моя мама, конечно, тяжело переживала расставание с отцом, но мы все живем один раз", – сказал он.

У Распутиной есть две дочери – Лидия и Мария. Первую наследницу она родила в 1985 году от продюсера Владимира Ермакова. Вторая дочь появилась на свет в 2000-ом. Ее отцом является второй муж певицы Виктор Захаров.

Напомним, недавно Игоря Крутого и Ирину Аллегрову обвинили в плагиате. Они представили песню "Осень" со словами из одноименной композиции Маши Распутиной.