"Рассказал про первый раз": Григорьев-Апполонов вывалил грязное белье перед несовершеннолетним сыном

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов достаточно откровенен со своим сыном Иваном. Певец не стеснятся обсуждать интимные моменты с наследником.

Григорьев-Апполонов расстался с бывшей возлюбленной Марией в прошлом году. Экс-супруга артиста осталась жить в Санкт-Петербурге с 12-летним сыном Артемием. 16-летний Иван предпочел переехать к отцу в столицу. У Андрея прекрасные отношения со старшим наследником.

В шоу "Звезды сошлись" певец отметил, что Иван – самостоятельный и умный юноша. Он без посторонней помощи готовится к занятиям, радует отца хорошими оценками. Если сын хочет развлечься с друзьями, Андрей этому не препятствует. Напротив, артист всегда дает деньги наследнику, если тот попросит.

Вместе с тем Григорьев-Апполонов проводит беседы с сыном: говорит о том, чего делать не стоит. Если возникают какие-либо вопросы, певец созванивается с Марией. Экс-супруга тоже обращается с разными просьбами к артисту.

Андрей не видит ничего постыдного в общении с сыном на откровенные темы. Например, однажды певец рассказал сыну про свой первый сексуальный опыт. Также Иван часто оценивает спутниц отца. Григорьев-Апполонов надеется, что наследник, когда придет время, тоже поведает ему о своем "первом разе".