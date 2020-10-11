Адвокат Жорин об уголовном деле по факту смерти Легкоступовой: Статус вдовца изменится

В беседе с журналистами Жорин отметил, что до сих пор проводится доследственная проверка. Следователям необходимо собрать все доказательства, чтобы возбудить уголовное дело. На данный момент имеется гантель, завернутая в полотенце. Ее нашли в квартире артистки. На этой ткани, а также на постельном белье обнаружены следы крови.
Адвокат допускает мысль, что Легкоступова умерла из-за случайного падения в ванной, но эта версия опровергается несколькими фактами. Например, на теле певицы были многочисленные травмы, что говорит о неединичном ударе. Кроме того, в ванной комнате Валентины установлена только душевая кабина, в которой невозможно получить такие повреждения.
Вдовец артистки Юрий Фирсов уверяет родственников артистки в том, что она получила черепно-мозговую травму по неосторожности. Пока уголовное дело не заведено, яхтсмен находится в Турции, но скоро он может вернуться в Москву. "Если будет возбуждено уголовное дело, то вполне возможно, статус Фирсова изменится", – сказал Жорин.
При этом адвокат не знает, что говорил вдовец певицы следователям. Юрист пока не может ознакомиться с документами, поскольку представляет заинтересованное лицо – дочь Легкоступовой.
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