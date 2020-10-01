Помятая Тодоренко потерялась на фоне отдохнувшей Самбурской

Молодая мама и ведущая "Орла и решки" сейчас готовится к выступлениям в рамках проекта "Ледниковый период". Девушка показывает подписчикам своего инстаграм-блога видео и фото с тренировок в паре с Романом Костомаровым. Накануне артистка выложила очередной ролик с занятий.
Вид Регины Тодоренко оставляет желать лучшего. Под глазами у звезды красуются мешки, видно, что девушка уже давно не высыпалась. Однако телеведущая не жалуется и продолжает идти к своей цели – идеальному выступлению на ледовом шоу.
Настасья Самбурская примерно в то же время, что и Регина Тодоренко, опубликовала кадры из спортзала. Актриса рассказала, что впервые за долгое время пришла потренироваться. Звезда также предстала перед поклонниками без макияжа. Судя по видео, артистка прекрасно выглядит даже в натуральном виде – нет ни синяков под глазами, ни морщин.
Напомним, не пару дней назад Настасья Самбурская призналась, что с детства страдает клептоманией. Для актрисы возможность что-то незаметно украсть – фетиш. Она не стесняется своей пагубной привычки. Говорит, если удается что-то "сныкать", возникает чувство удовольствия.
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