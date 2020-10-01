На фоне слухов о расставании Козловский заменил актрису в своем новом кино

Никита Козловский заменил Ольгу Зуеву в своем новом фильме "Карамора". Роль досталась Дарье Балабановой. С чем связана замена героини на другую, не известно. Однако минувшим летом поговаривали, что Козловский и Зуева якобы расстались из-за его нового романа.
Напомним, что Ольга Зуева и Данила Козловский были вместе с 2015 года. В 2020-м в США на свет появилась их дочь Ода Валентина. Отметим, что Зуева с ребенком до сих пор на другом континенте.
Тем не менее, как сообщает "Вокруг-ТВ", съемки нового кино уже начались. Действие картины происходит в альтернативной предреволюционной России начала XX века. Молодой русский анархист Карамора теряет свою возлюбленную из-за действий неизвестных членов тайного общества. За любовь он готов мстить до последнего. Но главный герой приходит к выводу, что сила его врагов значительно превосходит человеческие возможности...
На экраны кино выйдет в следующем году. В картине снялись также Андрей Смоляков, Филипп Янковский, Нино Нинидзе и многие другие известные актеры.
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