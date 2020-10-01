Муж отказался заводить еще детей от Ксении Бородиной

Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина и предприниматель Курбан Омаров состоят в браке пять лет. Знаменитости воспитывают общую дочь Теону, а также детей от прошлых отношений – Марусю и Омара. Муж теледивы больше не хочет становиться отцом.

Как оказалось, Бородина и Омаров обсуждали вероятность появления в семье еще одного ребенка. Ксения хотела бы в третий раз стать мамой, однако Курбана такая перспектива пугает.

Омаров постоянно натыкается в Сети на просьбы о помощи от родителей больных малышей. Бизнесмен понимает, как страшно, когда твой ребенок не здоров. Курбан боится на собственном опыте узнать об этом.

"Я думаю: "У нас трое детей, мы уже проскочили, может быть, не будем рисковать?" – заявил мужчина.

Супруг ведущей шоу "Дом-2" добавил, что уже в ответе за троих детей. Он пережил все хлопоты первых лет и хочет пожить для себя. Предприниматель планирует больше времени уделять жене. Дети подросли и теперь необязательно их повсюду брать с собой. Курбан Омаров мечтает выкинуть телефон Ксении Бородиной и отправится с ней в романтическое путешествие, естественно, наедине.

Напомним, у Ксении Бородиной есть 11-летняя дочь Маруся. Звезда шоу "Дом-2" родила первенца в браке с бизнесменом Юрием Будаговым. У Курбана Омарова тоже подрастает сын от прошлых отношений – 12-летний Омар. Мальчик часто гостит в доме теледивы и ее мужа.