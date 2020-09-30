Бородина обвинила телезрителей в поддержке скандальных ток-шоу: Людям жесткача подавай

Ксения Бородина получила от подписчиков очередную порцию ненависти после публикации отрывков из шоу "Бородина против Бузовой". Во время выпуска участник "Дома-2" Илья Яббаров набросился на мать своего сына Богдана Алену Рапунцель.

Поклонники уверены, что показывать такое в прайм-тайм недопустимо, ведь люди это смотрят и переносят в реальную жизнь. Напомним, шоумен неадекватно отреагировал на критику со стороны бывшей возлюбленной. Она заявила, что мужчина перестал проявлять интерес к ребенку и попытался обмануть ее на деньги. В итоге в студии передачи произошла потасовка.

Зрители считают, что шоу "Дом-2" уже давно пора закрыть, потому что оно транслирует насилие и пошлость. Ксения Бородина, наоборот, уверена, что такие темы – вечные. Они будут популярны всегда, ведь люди не хотят смотреть хорошее и доброе. Телевидение требует хлеба и зрелищ, а народ сам делает рейтинги подобным программам. "Людям жесткача подавай", – отметила бессменная ведущая реалити.

Однако Ксения Бородина осудила неадекватное поведение Ильи Яббарова. По мнению девушки, мужчина не имеет права вести себя подобным образом с матерью своего ребенка. Дети есть дети, и никаких отговорок быть не должно: родил – заботься.

Телеведущая уверена, что ее работа полезная. Она постоянно помогает молодым парам разобраться в отношениях. Также Ксения Бородина называет себя человеком, способным дать мудрый совет по воспитаю детей, а в последнее время на шоу "Дом-2" происходит беби-бум. Артистка и сама является мамой двоих дочек, которых появились в разных браках.