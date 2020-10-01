Бородина засветилась в шлепках с носками и в шубе в центре Москвы

Ведущая Ксения Бородина удивила поклонников внешним видом. Женщина появилась на людях в шубе и шлепках. При этом открытая летняя обувь была надета поверх носков. Фото своего необычного лука Бородина показала в инстаграм-аккаунте. Она сразу предупредила, что готова к непониманию.
"Я знаю, что на этом фото вам больше всего заинтересует))) Но лучше, обратите внимание на верхнюю одежду", – написала Бородина.
Поклонники были шокированы необычным сочетанием. Кто-то посчитал это безвкусицей. "Я так за пивасом хожу"; "А я так из роддома выписывалась, потому что ноги отекшие были", – написали с недоумением фолловеры.
Недавно Ксения Бородина получила от подписчиков очередную порцию негатива после публикации фрагментов ютуб-шоу "Бородина против Бузовой". В эфире передачи участник "Дома-2" Илья Яббаров набросился на мать своего сына Богдана Алену Рапунцель. Сначала он бросил в нее микрофон, а потом стороны начали обвинять друг друга. Фанаты считают, что показывать подобное в прайм-тайм нельзя, ведь люди могут это транслировать на свою жизнь.
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