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"Больше 30 не дашь": резко похудевшая Гузеева шокировала народ

Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Лариса Гузеева получила массу комплиментов от поклонников. Актриса стала выглядеть гораздо моложе.
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Этим летом Гузеева практически не отдыхала. Сначала она была занята съемками новых выпусков шоу "Давай поженимся!". Позже телеведущая приступила к производству передачи "На дачу!", сменив Наталью Барбье.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Не исключено, что актриса похудела именно из-за плотного графика, ведь всего несколько месяцев назад серьезных изменений в ее внешности народ не замечал. Своим преображением Лариса похвасталась перед подписчиками. Она запечатлела себя с помощью зеркала. Этот снимок знаменитость выложила в "Инстаграм".

Фото телеведущая решила подписать оригинально. Она сообщила, что стремиться к идеалу и обратила внимание подписчиков на рисунок дочери 15-летней давности, который попал в кадр. На нем, очевидно, изображена Лариса.

Пользователи Сети восхитились внешним видом Гузеевой. Они заметили, что у телеведущей выразительный овал лица и гладкая кожа. "Какая вы красивая", "В шикарной форме", "Больше 30 не дашь", "Ничего себе! Как невеста!", "Как точно ребенок нарисовал ваши красивые губы", – написали поклонники.

Напомним, во время недавних съемок Лариса до крови травмировалась. Актриса была удивлена, что многие из ее команды не придали значения ране. Т

Автор: 1 октября 2020, 16:22 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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