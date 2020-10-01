"Больше 30 не дашь": резко похудевшая Гузеева шокировала народ

Этим летом Гузеева практически не отдыхала. Сначала она была занята съемками новых выпусков шоу "Давай поженимся!". Позже телеведущая приступила к производству передачи "На дачу!", сменив Наталью Барбье.
Не исключено, что актриса похудела именно из-за плотного графика, ведь всего несколько месяцев назад серьезных изменений в ее внешности народ не замечал. Своим преображением Лариса похвасталась перед подписчиками. Она запечатлела себя с помощью зеркала. Этот снимок знаменитость выложила в "Инстаграм".
Фото телеведущая решила подписать оригинально. Она сообщила, что стремиться к идеалу и обратила внимание подписчиков на рисунок дочери 15-летней давности, который попал в кадр. На нем, очевидно, изображена Лариса.
Пользователи Сети восхитились внешним видом Гузеевой. Они заметили, что у телеведущей выразительный овал лица и гладкая кожа. "Какая вы красивая", "В шикарной форме", "Больше 30 не дашь", "Ничего себе! Как невеста!", "Как точно ребенок нарисовал ваши красивые губы", – написали поклонники.
Напомним, во время недавних съемок Лариса до крови травмировалась. Актриса была удивлена, что многие из ее команды не придали значения ране. Т
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