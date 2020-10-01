"Больше 30 не дашь": резко похудевшая Гузеева шокировала народ

Лариса Гузеева получила массу комплиментов от поклонников. Актриса стала выглядеть гораздо моложе.

Этим летом Гузеева практически не отдыхала. Сначала она была занята съемками новых выпусков шоу "Давай поженимся!". Позже телеведущая приступила к производству передачи "На дачу!", сменив Наталью Барбье.

Не исключено, что актриса похудела именно из-за плотного графика, ведь всего несколько месяцев назад серьезных изменений в ее внешности народ не замечал. Своим преображением Лариса похвасталась перед подписчиками. Она запечатлела себя с помощью зеркала. Этот снимок знаменитость выложила в "Инстаграм".

Фото телеведущая решила подписать оригинально. Она сообщила, что стремиться к идеалу и обратила внимание подписчиков на рисунок дочери 15-летней давности, который попал в кадр. На нем, очевидно, изображена Лариса.

Пользователи Сети восхитились внешним видом Гузеевой. Они заметили, что у телеведущей выразительный овал лица и гладкая кожа. "Какая вы красивая", "В шикарной форме", "Больше 30 не дашь", "Ничего себе! Как невеста!", "Как точно ребенок нарисовал ваши красивые губы", – написали поклонники.

Напомним, во время недавних съемок Лариса до крови травмировалась. Актриса была удивлена, что многие из ее команды не придали значения ране. Т