"Никому не жалко!": Гузеева до крови травмировалась на съемках

В отличие от многих знаменитостей, этим летом Лариса Гузеева не отдыхала. Сначала она в условиях карантина снималась в передаче "Давай поженимся!", а через некоторое время приступила к производству программы "На дачу!". В рамках последнего шоу актриса гостит у жителей Подмосковья, помогает им по хозяйству, а также дает советы.
Во время недавней съемки телеведущая сильно порезала палец. Судя по опубликованным кадрам в "Инстаграм", остановить кровь Гузеевой помогали члены съемочной группы. Рядом находящиеся люди предложили подуть на рану, чтобы она быстрее зажила.
Лариса тоже отнеслась к травме с юмором, но все-таки констатировала: она чувствует дикую боль. Телеведущая обратила внимание на свою подругу, которая в этот момент аппетитно уплетала хлеб с мясом. "Никому (меня – Прим. ред.) не жалко на самом деле!", – сказала Гузеева.
Напомним, ранее в программе "На дачу" Лариса призналась, что встречалась с женатыми мужчинами. Актриса делала все возможное, чтобы отбить возлюбленного у соперницы.
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