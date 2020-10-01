Максим Фадеев разбился на самокате

С музыкальным продюсером случилось несчастье. Максиму Фадееву срочно вызвали скорую помощь.

Знаменитый продюсер упал на полной скорости с электросамоката. Инцидент произошел во время его прогулки в загородном поселке. Прибывшие медики диагностировали у Максима Фадеева переломы ребер и ушиб грудной клетки.

Сейчас 52-летняя знаменитость находится дома. Врачи запретили ему вставать с постели. Продюсер рассказал журналистам Super.ru, что ему трудно разговаривать и дышать. Другие детали он отказался раскрыть.

Отметим, что в последние месяцы звезда вела активный образ жизни. Благодаря занятиям спортом и диете Фадееву удалось сбросить около 100 килограммов. Он поведал, что выпивал три раза в день по 600 граммов горячей воды.

Пластический хирург Владимир Платохин сообщил, что после экстремального похудения Максиму Фадееву потребуется помощь пластических хирургов. Они сделают ему подтяжку спины, живота и ягодиц.

Такие процедуры могут влететь продюсеру в копеечку. По словам специалиста, подобные операции являются очень дорогими. Вероятно, Максиму Фадееву придется потратить сотни тысяч рублей.