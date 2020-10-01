Известная певица выложила неприятные сведения о Максиме Фадееве

Певица Линда стала очередным звездным спикером в номо телепроекте "Исповедь". Артистка откровенно рассказала о том, почему перестала общаться с продюсером Максимом Фадеевым, с которым они были очень близки.

Певица Линда (настоящее имя Светлана Гейман) прославилась как раз благодаря сотрудничеству с Максимом Фадеевым. Именно с его подачи артистка исполнила такие песни как "Ворона", "Мало огня" и другие, которые потом стали хитами. "Я его считала близким другом, мы в шутку называли друг друга брат и сестра", – отметила артистка.

Она рассказала, что у ее отца, который являлся весьма состоятельным человеком, были все возможности сделать из нее звезду. "Мы снимали клипы, которые хотели, мы шли на радио и ставили наши песни", – сообщила исполнительница. Однако все изменилось, когда начался кризис, и ее отец понял, что он может затронуть и его бизнес.

Тогда, по словам Линды, отец сразу предупредил Максима Фадеева и выразил желание, чтобы звуковая студия, которую якобы строил ее родитель, была переписана на продюсера. "Макс понял, что легкие гарантированные финансовые потоки меняют свое русло. И постепенно этот человек растворился в моей жизни", – рассказала Линда.

При этом она подчеркнула, что ни она, ни ее отец не предъявляли претензий Максиму Фадееву. Хотя он и жаловался на преследования. А еще артистка вспомнила случай, когда продюсер будто бы принес пачку денег организаторам концерта группы Guano Apes в Москве, чтобы на разогреве выступала не Линда, а группа Максима Фадеева Total: "Я поняла все про Фадеева. Его самолюбие не давало ему свободы подумать, как это вдруг без него дальше артист будет жить"", – сделала вывод певица.

По мнению Линды, именно из-за Максима Фадеева за ней годами тянулись слухи о ее пристрастии к наркотикам. Немалую роль в этом сыграла исполненная ею песня "Марихуана". Хотя, по словам артистки, продюсер пустил такой слух, чтобы "раскрутить" новую песню. А в итоге, это сыграло против нее.

"На гастролях на меня набрасывались какие-то люди, несчастная мать какого-нибудь ребенка, подсаженного на наркотики. И эта несчастная женщина набрасывается на меня, выдирает мне волосы, кричит о том, зачем я живу на этой земле и как имею право подсаживать детей на все это дело", – вспомнила Линда.