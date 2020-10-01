Раскрыта личность нового ухажера Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов сообщили о разводе в начале лета. Они отметили, что желание разойтись созрело больше года назад и в этом не виноваты третьи лица.

После новости о разрыве поклонники стали с особой внимательностью следить за окружением артистов. Юмористу уже приписали роман с пышногрудой Яной Кошкиной, однако он опроверг эту информацию.

Пару дней назад появились слухи, что у Кристины Асмус интрижка с режиссером Алексеем Учителем. Пару заметили в одном из ресторанов на Патриарших прудах в Москве, затем они вместе сели в такси и скрылись в неизвестном направлении.

Накануне актриса выступала на сцене Театра им. Ермоловой, и в Сети появилось видео, как после спектакля ей вручает букет статный красавец. Им оказался рэпер Наваи Бакиров. В личном блоге он отметил, что Кристина Асмус сама пригласила его на выступление.

На кадрах видно, как приятно удивлена артистка, когда к ней подошел музыкант. Она смущенно рассмеялась и попыталась поднять огромный букет роз, который ей протянул красавец. Судя по всему, внимание мужчины польстило девушке.

Напомним, несмотря на развод Кристина Асмус и Гарик Харламов сохранили дружеские отношения. Ребята продолжают вместе воспитывать дочь Настю. В этом году девочка пошла в первый класс, однако в школу ее отвел один лишь папа.

В это время актриса была на съемках в другом регионе и не смогла приехать к малышке. В личном блоге звезда поделилась, что прорыдала всю ночь от осознания, что не она отвела наследницу на учебу.