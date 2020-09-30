Прекрасные отношения: Учитель ответил на слухи об интиме с Асмус

Кристина Асмус недавно снялась в фильме Алексея Учителя "Китобой". А еще пару якобы видели вместе в ресторане... Так как сердце молодой актрисы свободно, возникли домыслы о ее новом романе.
Режиссер прокомментировал информацию. Он возмутился тем, что творится в прессе после появления неподтвержденных данных. По его словам, их с Кристиной связывают прекрасные дружеские отношения, пишет "Экспресс-газета".
"Недавно узнал, что она попала в больницу. Хотел позвонить, поддержать!" – сказал режиссер.
Он добавил, что действительно отдыхал в том ресторане на Патриарших прудах, где их якобы заметили очевидцы. Однако режиссер заверил, что Кристины там не было.
Напомним, в фильме Алексея Учителя "Китобой" Кристина Асмус сыграла в очередной откровенной сцене, не побоявшись второй волны хейта, как было после постельной сцены в фильме "Текст". На этот раз девушка исполнила роль вебкам-модели, предоставляющей эротические услуги.
Ранее "Дни.ру" писали, что Кристина Асмус подорвала здоровье из-за интенсивной работы. Она была вынуждена пройти курс лечения, в том числе делать капельницы и принимать антибиотики.
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