Андрея Губина назвали отцом сына Полины Гагариной

Вот только поклонники начали сомневаться в достоверности этой информации. К слову, исполнительница сама дала повод для сплетен.
Гагарина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото с 13-летним наследником. "Мы с Ондром поздравляем всех Со светлым Рождеством. Берегите любимых! Храните любовь в сердце! Всего самого светлого", – от всей души пожелала солистка.
Фолловеры, конечно, приняли поздравление Полины и тепло ответили ей на него. Но больше их заинтересовало поразительное сходство Андрея с некоторыми знаменитостями. Так что многие волней-неволей задумались, точно ли отцом юнца является Петр Кислов.
Так, некоторые отметили, что мальчик просто копия звезды 90-х Андрея Губина. Другие, в свою очередь, сравнили его с сыном народного артиста России Олега Газманова – Родионом.
Большинство фанатов все-таки настаивали на том, что мальчик очень похож на мать. При этом они подчеркнули, что он заметно вырос и возмужал.
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