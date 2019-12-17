Муж об уходе Полины Гагариной: Вообще, конечно, обидно

То и дело в СМИ муссируются слухи о расставании Полины Гагариной с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Говорят, певица предпочла ему популярного шоумена.

Ходят слухи, будто Полина Гагарина увлеклась Евгением Бороденко, который стал знаменитым благодаря участию в шоу Comedy Woman. Артист вхож в семью популярной певицы вместе со своей коллегой Екатериной Варнавой: все вместе они нередко весело проводят время. Сама Полина не так давно выкладывала фото с такой вечеринки. Кстати, говорят, что якобы именно с подачи Екатерины Варнавы Гагарина и Бороденко стали близки.

Информацию о проблемах в семье прокомментировал муж Полины фотограф Дмитрий Исхаков. Он обнародовал скриншот новости о том, что якобы "всему виной Варнава" и высказался о фото, на котором запечатлен с Гагариной и Бороденко. Дмитрий высказал мнение, что получился на снимке хуже своего более удачливого соперника. " Бл... да что происходит?! Что-же делать?! Почему я тут такой неприятный?! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – грязно выругался Дмитрий Исхаков.

"Не удивительно, что ушла. Я бы сам от себя ушел. Женя вон какой красавец. Но вообще, конечно, обидно. Делаешь им гуакомоле, а они... Катя, Женя... как же так 🥺", – завершил свой пост муж Полины Гагариной у себя на официальной страничке в социальной сети "Инстаграм".

Подписчики догадались, что таким весьма завуалированным способом Дмитрий Исхаков смеется над публикацией. Фанаты поддержали его. Например, супруга прославленного исполнителя, автора-песенника Олега Газманова Марина попыталась успокоить Дмитрия. "Улыбайся, Полинка ЗВЕЗДА, это ее шлейф из слухов, догадок, придумок ))) 👻❤️💖", – обратилась к Дмитрию Исхакову она. Отметим, что пока сама Полина Гагарина никак не отреагировала на слухи о расставании с мужем.