"История о наказании мажора": Канделаки раскрыла секрет популярности фильма "Холоп"

Канделаки отметила, что современный зритель утомлен обилием негатива в кино и СМИ. Народ хочет забыть о повседневности, окунуться в сказку, где торжествуют добро, честность и красота. Картина "Холоп" именно об этом.
"Все комедийные и развлекательные клише работают в этом фильме на сто процентов. Масса притягательных актеров и актрис: от прелестной Саши Бортич до Милоша Биковича. История о наказании мажора, чье поведение давно уже вышло из берегов, приходится по душе нашему зрителю, живущему в условиях серьезного социального неравенства. Ну и конечно, не может не радовать аудиторию история простой девушки, нашедшей своего принца", – написала Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
Телеведущая добавила, что в фильме "Холоп" есть кому сопереживать, в кого влюбиться, где посмеяться и о чем подумать. Такой коктейль, по словам знаменитости, нравится людям, и они готовы голосовать за него рублем.
Напомним, в кинотеатрах уже не первую неделю с успехом идет фильм режиссера Клима Шипенко "Холоп". За первые десять дней проката картина собрала более миллиарда рублей. Комедию уже назвали самой кассовой за всю историю российского проката.
Популярные темы форума
Мерзкие родственники
Женская сторона развода!Продолжаем!
Жизнь есть после развода?????
Не люблю пьяных людей продолжение
ТЕМУ ПРОДОЛЖАЕМ ПРО ДЕРЕВЕН.,РОДСТВЕН.,ГАДКИХ И МЕРЗКИХ
Как выйти из депрессии?
США ахренели
Бабищи
Бросив старую семь ,это как переехать в новый город.
УРОДЫ С РОЖДЕСТВОМ ВАС.